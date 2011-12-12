به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خالقی در آستانه هفته پژوهش در ارتباط با درخشش بانوان طلبه در جشنوارههای پژوهشی مختلف نسبت به برادران طلبه تصریح کرد: علت این امر در توجه به جایگاه پژوهش در حوزههای علمیه خواهران است.
وی افزود: از سال 76 که مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران تاسیس شد، مسئولان این مرکز به امر پژوهش اهتمام داشتند و معاونتی را مختص امر پژوهش راهاندازی کردند که این امر منجر به فرهنگسازی پژوهش در حوزههای علمیه خواهران شد.
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران کشور گفت: زمانی که مدارس علمیه خواهران در ساختار خود دارای معاونت پژوهش بودند، حوزههای علمیه برادران در ستاد خود فاقد معاونت پژوهش بودند.
وی با اشاره به الزام طلاب به ارائه تحقیق پایانی و پایاننامه در دوره عمومی (کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) و گذراندن درس روش تحقیق اظهار داشت: این از عوامل توفیق حوزههای علمیه خواهران در عرصه پژوهش بوده است.
خالقی با اشاره به اینکه دفتر مطالعات پژوهشی حوزههای علمیه خواهران در دست راهاندازی قرار دارد، اظهار داشت: این دفتر یک مجموعه مطالعاتی و پژوهشی است که با مساعدت مدیر حوزههای علمیه خواهران به فعالیت خواهد پرداخت.
وی شعار هفته پژوهش امسال حوزههای علمیه خواهران را هر طلبه یک پژوهشگر ذکر کرد و افزود: این شعار با هدف ترویج پژوهش و عمل به مطالبه مقام معظم رهبری از حوزههای علمیه خواهران انتخاب شده است.
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران کشور با اشاره به اهمیت مقوله پژوهش نزد طلاب، اضافه کرد: طلاب پژوهشگر به صورت جدی با پژوهش در ارتباط هستند و دیگران نیز اگر بخواهند در تبلیغ یا تدریس موفق باشند باید بهرهای از پژوهش داشته باشند.
وی با اشاره به برنامههای هفته پژوهش حوزههای علمیه خواهران دیدار با یکی از مراجع معظم تقلید و یکی از اعضای شورای عالی حوزههای علمیه، معرفی تازههای نشر، ارسال بسته پژوهشی به مدارس علمیه و به صدا در آوردن زنگ پژوهش در مدارس علمیه را از جمله این برنامهها ذکر کرد.
خالقی با اشاره به نامگذاری ایام هفته پژوهش، اسامی روزهای این هفته را شامل پژوهش و نظام آموزشی، پژوهش و اخلاق پژوهشگری، پژوهش و کار گروهی، پژوهش و آزاداندیشی، پژوهش و تجارب پژوهشی و پژوهش و فناوریهای نوین دانست.
وی با اشاره به راهاندازی شوراهای استانی علمی پژوهشی حوزههای علمیه خواهران در هشت استان کشور طی یک سال گذشته یادآور شد: شوراهای علمی پژوهشی در زمینه سیاستگزاری، هدایت و اجرای اساسیترین فعالیتهای پژوهشی حوزههای علمیه خواهران در سطح استانها همکاری میکنند.
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران کشور افزود: طلابی که بیشتر از روال عادی در فعالیتهای پژوهشی همکاری و استعداد نشان میدهند در کانونهای پژوهشی ساماندهی میشوند.
وی با بیان اینکه تاکنون 107 هسته پژوهشی راهاندازی شده و در آینده نزدیک، 120 هسته پژوهشی راهاندازی خواهد شد، اضافه کرد: این هستهها متشکل از فارغالتحصیلان پژوهشگر است که بر اساس برنامههای مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به فعالیت میپردازد.
خالقی با اشاره به برگزاری مسابقه رشد به منظور شناسایی و پاسخگویی به شبهات مربوط به بانوان در مناطق مختلف کشور اضافه کرد: در این زمینه تا کنون 900 گروه در برگزاری مسابقه رشد فعال شدهاند.
وی یکی از برنامههای آتی معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران را راهاندازی کرسیهای آزاداندیشی برشمرد و گفت: پیش از راهاندازی این کرسیها باید برگزاری مناظرههای علمی پژوهشی و نشستهای پاسخگویی به شبهات را دنبال میکردیم که در این زمینه برخی نشستهای پاسخگویی به شبهات وهابیت در برخی استانها برگزار شده است.
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران کشور با اشاره به برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه معاونان پژوهش حوزههای علمیه خواهران اظهار داشت: در این زمینه کارگاههای روش نویسندگی و روش مطالعه برگزار شده است و کارگاههای روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته نیز در آینده برگزار خواهد شد.
وی افزود: معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران کشور آموزش اساتید روش تحقیق مدارس علمیه خواهران را نیز دنبال میکند.
خالقی تعداد پایاننامههای سطح سه (کارشناسی ارشد) که در سال گذشته دفاع شدهاند را 24 عنوان ذکر کرد و ادامه داد: در سال گذشته یک پایاننامه سطح چهار مربوط به نظام قدیم حوزههای علمیه خواهران نیز دفاع شد.
وی با اشاره به اینکه هر سال فراخوان مقالهای با محوریت عنوان انتخاب شده برای سال از سوی مقام معظم رهبری، در سطح حوزههای علمیه خواهران کشور اعلام میشود، یادآور شد: امسال نیز فراخوان مقالهای با عنوان جهاد اقتصادی منتشر شد که بر این اساس تاکنون 600 اثر به معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران رسیده است.
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران کشور با اشاره به لزوم تجهیز منابع کتابخانهای حوزههای علمیه خواهران تصریح کرد: در این زمینه طی چند مرحله منابعی به مدارس علمیه معرفی میشود تا آنها در اولویت تجهیز کتابخانههای خود قرار دهند.
وی گفت: در مرحله اول این طرح 45 عنوان منبع که عمدتا در موضوع فقه و اصول و تفسیر نگاشته شده است، به مدارس علمیه معرفی شد، در مرحله دوم، 815 عنوان منبع به کتابخانهها عرضه شد و مرحله سوم در حال مطالعه است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران کشور موفقیت این حوزهها در عرصه پژوهش را نتیجه توجه به جایگاه پژوهش دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خالقی در آستانه هفته پژوهش در ارتباط با درخشش بانوان طلبه در جشنوارههای پژوهشی مختلف نسبت به برادران طلبه تصریح کرد: علت این امر در توجه به جایگاه پژوهش در حوزههای علمیه خواهران است.
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