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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

در شهرکرد/

مسابقات تیر اندازی لیگ دسته یک بانوان کشور برگزار می شود

مسابقات تیر اندازی لیگ دسته یک بانوان کشور برگزار می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مسابقات تیر اندازی لیگ دسته یک بانوان کشور 24 آذرماه سال جاری شهرکرد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تیر اندازی لیگ دسته یک بانوان کشور 24 آذرماه سال جاری در سالن یادگارامام(ره) شهرکرد برگزار می شود.

این مسابقات با حضور پنج تیم از استانهای تهران، چهارمحال و بختیاری، کرمان، قزوین، ایلام و به مدت دو روز برگزار می شود.
 
بانوان استان چهار محال و بختیاری در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی به مصاف رقیبان خود می روند.

گلنار فلکی، الهام زمانی، مرجان لنجانی در تیم تفنگ بادی، و زیور فدایی، سمیرا پرسته و نرگس رحمانی نیز در تیم تپانچه بادی از استان چهار محال و بختیاری در این رقابت ها حضور دارند.
کد مطلب 1481753

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