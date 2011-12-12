به گزارش خبرنگار مهر، آلبرتو کاستا، سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در نشست خبری قبل از دیدار این تیم مقابل استقلال تهران با بیان این مطلب افزود: قبل از هر چیز از شما خبرنگاران تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانم یک رابطه دوستانه را تا زمانی که در ایران هستم و حتی بعد از آن با شما داشته باشم. من مرد فوتبال هستم و با آن زندگی می کنم.

وی با یادآوری اینکه برای اولین بار نیست که در بیرون از پرتغال به کار مربیگری مشغول می‌شود، افزود: تمام توان خود را برای موفقیت تیم صنعت نفت آبادان به کار خواهم گرفت و تلاش می‌کنم که این تیم را به جایگاهی که مورد خواست هواداران این تیم است، برسانم.

آلبرتو کاستا در خصوص دیدار تیم خود مقابل استقلال تهران گفت: من فقط پنج جلسه با تیم نفت آبادان تمرین کردم و هنوز شناخت خوبی از تیم خود ندارم. اتفاقا فردا در مقابل تیمی قرار خواهیم گرفت که سطح فوتبال بسیار بالایی دارد و بازیکنان ملی پوشی بسیار. این تیم با توجه به بردی که در دیدار سنتی مقابل پرسپولیس بدست آورده مطمئنا با روحیه مضاعف به جدال با ما خواهد پرداخت.

سرمربی پرتغالی تیم نفت آبادان در ادامه افزود: ما تلاش می کنیم بهترین نمایش را مقابل استقلال به اجرا بگذاریم و یک بازی جوانمردانه را انجام دهیم. به بازیکنان خود توصیه کرده‌ام که از نام این تیم نترسند و آنچه که در توان دارند در این دیدار ارائه دهند.

وی تصریح کرد: تمام تلاش من و بازیکنان این است که یک بازی با کیفیت را در مقابل استقلال انجام بدهیم. من به بازیکنانم توصیه کرده‌ام که باهوش باشند، اجازه خودنمایی به حریف ندهند و از موقعیتهای بدست آمده به بهترین وجه استفاده کنند.

کاستا در ادامه و در خصوص محرومان و مصدومان تیم نفت آبادان در دیدار مقابل استقلال تهران گفت: از زمان حضور در نفت آبادان سه بازیکن ما در حال ریکاوری و بازسازی خود هستند و خوشبختانه محروم نداریم. در مقایسه با بازی گذشته همه بازیکنان صنعت نفت آماده و سرحال هستند تا بتوانند یک بازی بسیار خوب و تماشاگرپسند را ارائه دهند.

سرمربی پرتغالی نفت آبادان در پاسخ به این سئوال که "چرا پس از سالها حضور در کنار "کارلوس کی‌روش" با او به ایران نیامدید؟"، گفت: فوتبال امروز یک ورزش حرفه‌ای است و من دوست داشتم که خودم به عنوان یک سرمربی مستقل در یک تیم کار کنم، البته سالهای خوبی را کنار کارلوس کی‌روش داشتم اما یک انتخاب حرفه‌ای کردم و وقتی ایشان از فوتبال پرتغال جدا شد من هم تلاش کردم تا به عنوان یک سرمربی در یک تیم بزرگ مشغول به کار شوم، البته من پیش از آن نیز در خارج از پرتغال و به عنوان سرمربی مشغول به کارشده بودم.

آلبرتو کاستا در پاسخ به این سئوال که "آیا کی‌روش در حضور شما در ایران نقشی داشته است یا خیر؟"، گفت: خیر، ایشان هیچ نقشی نداشت. من خیلی سریع تصمیم گرفتم و پس از صحبتهایی که مسئولین نفت آبادان با من کردند احساس کردم می‌توانم در این تیم موفق باشم، بنابراین تصمیم گرفتم که به ایران بیایم و پس از حضورم در ایران، جلسه بسیار خوبی را با هیئت مدیره داشتم و خیلی زود قرارداد خود را با نفت آبادان به ثبت رساندم. تمام تلاشم این است که بتوانم نتایج خوبی را در این تیم کسب کنم.

این مربی پرتغالی در ادامه و در خصوص اینکه غلامحسین پیروانی قبل از حضورش در تیم نفت آبادان نتایج خوبی کسب کرده و آیا او می توان راه پیروانی را ادامه بدهد یا خیر، گفت: اگر سرمربی سابق نتایج خوبی گرفته پس من باید بهتر از او کار کنم و بهتر نتیجه بگیریم. من قول داده‌ام که در شرایط سخت کار کنم و در کنار بازیکنانم از کاری که انجام می دهم لذت ببرم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در خصوص اینکه آیا قولی هم به اعضای هیئت مدیره داده است یا خیر گفت: در فوتبال نمی‌شود قول داد اما در قراردادم ذکر شده که اگر عملکرد خوبی داشته باشم، هیئت مدیره نیز شرایط خوبی برای من فراهم کند.

وی افزود: من به دنبال این هستم که نتایج خوبی بگیرم تا بتوانم نفت آبادان را به جایگاه اصلی‌اش برسانم.

آلبرتو کاستا در پاسخ به این سئوال که پس از حضور در نفت آبادان در اولین مقابل تیم بزرگی مثل استقلال قرار گرفته است این از خوش شانسی او بوده یا از بدشانسی‌اش؟، گفت: اگر برنامه مسابقات دست من بودم سعی می کردم در مقابل یک تیم ضعیفتر قرار بگیریم اما متاسفانه هیچ چیز دست من نیست و باید طبق برنامه تعیین شده پیش برویم. البته اعضای کادر فنی من که به آنها خیلی اطمینان دارم اطلاعات بسیار خوبی را در خصوص تیم استقلال به من داده‌اند و امیدوارم که بتوانیم در مقابل تیم استقلال تهران نتیجه خوبی را کسب کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که بتواند با حضور طرفداران نفت آبادان در ورزشگاه آزادی یک دیدار بسیار خوب و پرهیجان و تماشاگرپسند را همراه با کسب امتیاز در مقابل استقلال انجام دهد.

دیدار تیمهای استقلال تهران و صنعت نفت آبادان در چارچوب هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 16:15 فردا سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.