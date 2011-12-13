بازخواست مدیران حق شهردار است/ قصور ادارات دیگر به پای شهرداری نوشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین در جلسه بررسی وضعیت مشکلات جابهجایی تیرهای برق تبریز با انتقاد از فقدان مدیریت واحد شهری در تبریز و عدم توجه مسئولان به اختیارات شهرداری تصریح کرد: کشاندن مسئله انتقال تیرهای برق به رسانه ها صحیح نبوده و نباید این امر از سوی اداره برق انجام می گرفت.
وی همچنین با اشاره به موضعگیری و رسانهای کردن موضوع از طرف شهرداری تبریز گفت: بازخواست و گلهمندی از مدیران شهر تبریز حق شهردار تبریز است و شهردار نیز بر اساس همین موضوع از اداره برق تبریز ابراز گلایه کرده است.
نوین تاکیدکرد: در زمان بارش برف و راهبندان، شهرداری آماج انواع تهمتها و حملات قرار میگیرد و کم کاری بخشهای دیگر نباید به حساب شهرداری گذاشته شود.
وی ادامه داد: هزینه جابهجایی تیرهای برق برای شهرداری هزینه قابل توجهی نیست و شهرداری تاکنون چندین برابر این هزینه را پرداخت کرده است.
علیرضا نوین یادآور شد: شهرداری تبریز بیش از 300 میلیارد ریال برای خرید اتوبوسهای جدید هزینه کرده است و در طرحهای مختلف نیز مبالغ کلانی را هزینه میکند.
شهردار تبریز اضافه کرد: شهرداری تبریز در عمل به تکالیف، بیش از رسالت قانونی خود عمل کرده و در حال حاضر اقداماتی انجام میدهد که در اصل بر عهده شهرداری نیست.
وی در ادامه سخنان خود با انتقاد از عدم وجود مدیریت واحد و یکپارچه شهری گفت: نبود این مدیریت موجب شده تا برخی اختلافها به وجود آید اما مدیران ادارات موظف هستند مشکلات را با شهردار طرح کنند.
نوین در ادامه تاکید کرد: شهرداری تبریز در بسیاری از حوزه های مدیریت شهری به ویژه مطالبات بر زمین مانده شهر از جمله مسایل فرهنگی حضوری فعال دارد و در اغلب موارد خارج از وظایف و اختیارات محوله عمل می کند.
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