فارس باید در بخش جذب میهمانان نوروزی نمونه کشور شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از شهرداریهای برتر در نمایشگاه مدیریت جامع شهری افزود: ضریب اقامت گردشگر در استان فارس کاهش داشته که برای جبران این وضعیت باید برنامه ریزیهای دقیق ارایه شود.

وی تاکید کرد: امکانات و تسهیلات باید فراهم شود که مسافران زمان بیشتری را در هتلها و مراکز گردشگری سپری کنند به خصوص اینکه در نوروز سال جاری باید شاهد تفاوتهای بزرگی در بحث گردشگری باشیم.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه مدیران نباید فرصتهای توسعه را در استان از بین ببرند، گفت: شهرداران و مسئولان باید نسبت به فرصت سوزیها و عدم استفاده از ظرفیتها و توسعه در حوزه های فعالیتی خود به مردم پاسخگو باشند زیرا فعالیت بدون استفاده از ظرفیتها موجب عقب ماندگی و عدم توسعه مناسب می شود.

صادق عابدین تصریح کرد: نگاه مجموعه مدیریتی استان فارس به دنبال مدیران درآمد – هزینه است و نه مدیرانی که تنها هزینه ساز باشند.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر بازنگری نحوه خدمات رسانی به مردم، یادآور شد: خدمات شهرداریها باید توسعه پیدا کند و در این راستا جلب رضایت مراجعان به شهرداریها باید مورد توجه باشد.

استاندار فارس با انتقاد از برخی انتظارات غیر مرتبط کاری در حوزه برنامه ریزی و توسعه شهری، تاکید کرد: بخشی از مشکلات شهری مانند ترافیک، بدون نیاز به هزینه های غیر ضروری، تنها با مدیریت درست برطرف می شود و در این راستا بخش مبلمان شهری نیز به فعالیتهای بیشتری از جانب شهرداران استان نیازمند است.