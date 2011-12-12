۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

چمن زنی پارکها و بلوارهای قرچک انجام شد/ انجام عملیات جدولگذاری خیابان مافین آباد

ورامین - خبرگزاری مهر: چمن زنی پارکها و بلوارهای قرچک توسط شهرداری منطقه سه این شهر انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چمن زنی پارکهای بلوار اصلی باغچه گل، بلوار 30 متری خانه کارگر روبروی ستاره شهر و پارک ولیعصر(عج) در این شهر صورت گرفت.

همچنین لکه گیری بلوار 24 متری با چمنهای قدیمی به صورت نشاکاری، آماده سازی بلوار معلم ، لچکی انتهای خیابان 24 متری زیباشهر نیز صورت پذیرفت.

عملیات جدولگذاری خیابان مافین آباد در حال انجام است

عملیات جدولگذاری خیابان مافین آباد قرچک حدفاصل انتهای خیابان مافین آباد تا ابتدای شهرک امام علی(ع) در هر دو طرف، برای افزایش امنیت عبور و مرور وسایل نقلیه شهرکهای مجاور در حال انجام است.

