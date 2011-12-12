منطقه آزاد انزلی از مناطق مستعد ایران برای سرمایه گذاری در حوزه ترانزیت است

به گزارش خبرنگار مهر، " ونجلیس ورلومیس " ظهردوشنبه در بازدید از منطقه آزاد انزلی اظهارداشت: این منطقه از جایگاه منحصر به فردی در مسیر کریدور شمال - جنوب در دریای خزر برخوردار است، نقطه قوتی که برجذابیت های سرمایه گذاری در این منطقه آزاد می افزاید.



وی همچنین ساخت بندرکاسپین را از سوی منطقه آزاد انزلی در محدوده خود بسیار حائز اهمیت ارزیابی کرد و خواستار تسریع در روندساخت آن به منظور حضور سرمایه گذاران در بخش های ساخت اسکله و مدیریت بهره برداری از اسکله ها، انبارداری و غیره شد.

رئیس گروه هیئت سرمایه گذاران یونانی در ادامه خواهان گسترش تعاملات بخش های دولتی و خصوصی در حوزه های ترانزیتی و گردشگری شد.



معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه مناطق آزاد ایران دروازه توسعه اقتصادی و پل پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی هستند، گفت: هم اکنون این سازمان در راستای ارتقای جایگاه منطقه آزاد انزلی در مسیر کریدور شمال - جنوب، افزایش توان ترانزیتی و صنعتی کشور و همچنین افزایش مبادلات تجاری و بازرگانی از مسیر این منطقه، پروژه عظیم مجتمع بندری کاسپین را در دستور کار دارد.

افشار فتح الهی افزود: در فاز نخست این پروژه ایجاد موج شکن های این مجتمع بندری که جزو زیرساخت های اساسی این مجتمع بوده را در حال احداث دارد تا زمینه های لازم برای ورود و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی با هدف مشارکت در ساخت اسکله ها و دیگر بخش های مختلف این مجتمع بندری فراهم شود.

وی ادامه داد: ایجاد مرکز نمایشگاهی بین المللی، دهکده سلامت و بیمارستان تخصصی، احداث هتل، مجموعه های توریستی و تفریحی، صنایع High Tech و سازگار با محیط زیست، ساخت مراکز آموزش عالی بین المللی و غیره از دیگر زمینه های بسیار مستعد برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این منطقه است.