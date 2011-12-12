ثبت نام متقاضیان اینترنت پرسرعت توسط پست البرز بدون مراجعه متقاضی

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام متقاضیان ADSL پرسرعت توسط پست استان البرز، بدون مراجعه متقاضی انجام می شود که این امر در راستای رفاه متقاضیان صورت می گیرد.

متقاضیان می توانند در این زمینه به صورت غیرحضوری اقدام کنند و با تماس تلفنی2828 برای ثبت نام اینترنت پرسرعت وارد عمل شوند.

به دنبال انجام ثبت نام در این زمینه به صورت غیرحضوری، در اسرع وقت خط تلفن مشترک متقاضی دارایADSL با دانلود نامحدود می شود.

همچنین به دنبال انجام ثبت نام یادشده، متقاضی از پشتیبانی24ساعته در تمام ایام هفته برخوردار می شود.

ثبت نام متقاضیان ADSL پرسرعت توسط پست استان البرز، بدون مراجعه متقاضی در راستای تسهیل در زمینه ثبت نام برای ADSL انجام می شود.