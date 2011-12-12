دستگاه های دولتی شادگان در انتخابات بی طرف باشند

سعید فیوضی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به قرار گرفتن در فضای انتخابات، باید در راستای برگزار شدن انتخابات سالم و بدون دغدغه تلاش فراوانی کرد.

فیوضی افزود: در این راستا هماهنگی و همدلی مسئولان ادارات شهرستان شادگان بسیار احساس می شود.



وی تصریح کرد: در این خصوص همه دستگاه ها باید ضمن رعایت کامل بی طرفی، همه امکانات و تجهیزات خود را برای برگزاری یک انتخابات سالم، شایسته و در شان مردم شریف شهرستان مهیا کنند و ازهیچ نامزد و گروهی در انتخابات حمایت نکنند.



وی ادامه داد: نباید بگذاریم دشمن با ایجاد تفرقه و فتنه، فضای انتخابات را تیره و مکدر سازد.



فیوضی با اشاره به اینکه باید راه های نفوذ و روزنه های فرصت طلبی سودجویان را در جریان انتخابات سد کرد، گفت: انقلاب اسلامی ایران در سالهای گذشته همواره مورد هجوم فکری و عملی بیگانگان و غرب زدگان قرار داشته اما خوشبختانه با تمهیدات مقام معظم رهبری تاکنون هیچگونه خدشه ای به بدنه این نظام وارد نشده است.



فرماندار شادگان تصریح کرد: مسئولان باید همواره توجه داشته باشند که امانتدار آرای مردم بوده و باید این انتخابات را با صلاحیت هر چه تمام و در شأن شهروندان شهرستان برگزار کنند.



فیوضی در پایان گفت: امیدواریم امسال نیز با حمایت همه مسئولان و عملکرد صحیح دستگاه های اجرایی شاهد برگزاری انتخابات سالم و پرشورهمچون گذشته باشیم.