962 روستا دارای سکنه در استان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی، ظهر دوشنبه در جلسه ستاد هجرت با بیان اینکه مقام معظم رهبری روستاها را پشتوانه تولید، حیات، غذا و موجودیت کشور اعلام فرمودند و تاکید ویژه ای بر ایجاد فضای سالم و مرفه در این مناطق دارند، گفت: در استان زنجان 34 دهستان و 1178 روستا وجود دارد.

وی ادامه داد: از این تعداد 962 آبادی دارای سکنه و 216 آبادی خالی از سکنه است.

کریمی با بیان اینکه در 446 روستا غسالخانه احداث شده است، افزود: 68 درصد از روستاهای استان زنجان از راه آسفالت برخوردار هستند.

معاون عمرانی استانداری زنجان در ادامه به افزایش قابلیت جذب گردشگر در روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: بر همین اساس تعدادی از روستاها با قابلیت جذب گردشگر شناسایی و تسهیلات ویژه ای برای آنان در نظر گرفته شده است.

کریمی با اشاره به اینکه گازرسانی به 89 روستا در استان انجام شده است، یادآور شد: کار گازرسانی به 55 روستا نیز در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه 80 درصد روستاهای استان از آب آشامیدنی سالم بهره مند هستند، افزود: 96 درصد از روستاها نیز از نعمت برق برخوردار است.

معاون عمرانی استانداری زنجان به اجرای طرح هادی در روستاهای بالای 50 خانوار اشاره کرد و گفت: این طرح در 197 روستای استان اجرا شده است.

کریمی با بیان اینکه 8 درصد از کل بودجه عمرانی استان ها برای توسعه روستاها و طرح هادی اختصاص یافته است، افزود: از سال 84 تاکنون در استان زنجان بیش از 31 هزار و 200 واحد مسکونی مقاوم سازی شد.

وی به تشکمیل ستاد عمران روستایی و طرح مهاجرت معکوس در استان زنجان به ریاست استاندار اشاره کرد و گفت: در این ستاد 1903 پروژه با اعتباری بالغ بر چهار میلیون ریال مصوب شده است.

کریمی با اشاره به نام نویسی 10 هزار نفر در طرح مهاجرت معکوس، گفت: با تشکیل این ستاد به متقاضیان طرح مهاجرت معکوس تسهیلات بانکی اختصاص می یابد.

وی در ادامه به اجرای طرح هجرت با حضور 890 هزار نفر روز در سال گذشته اشاره کرد و گفت: امیدواریم با فعالیت بسیجیان در قالب این طرح شاهد محرومیت زدایی در استان باشیم.