اعضای ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس احکام صادره از سوی بیژن سلیمان پور فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان، ابوالقاسم شجاعی معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری به عنوان رئیس ستاد انتخابات و علیرضا جعفری به عنوان نائب رئیس ستاد انتخابات منصوب شدند.

همچنین سید حبیب موسوی به عنوان مسئول کمیته پشتیبانی، علیرضا سرخیل به عنوان مسئول کمیته آموزش، سیف الله علامی به عنوان مسئول کمیته امنیت، مهدی خلیلی به عنوان مسئول کمیته امحاء، مهدی حقی به عنوان مسئول کمیته حقوقی و تقی سالک به عنوان مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم منصوب شدند.

هدایتی به عنوان مسئول دبیرخانه ستاد و محمد سیاه پشت نیز به عنوان عضو ستاد انتخابات منصوب شدند.

ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم از 16 آبان ماه و همزمان با آغاز به کار ستاد انتخابات استان تهران به طور رسمی شروع به کار کرده است.

