نیروی انتظامی خراسان جنوبی نمونه کشوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم احمدعلی گودرزی، ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: نیروی انتظامی خراسان جنوبی در سال گذشته در ارزیابی عملکرد میان 32 استان کشور، رتبه اول را کسب کرد و مورد تقدیر فرمانده ناجا قرار گرفت.

وی افزود: نیروی انتظامی استان در رعایت حقوق شهروندی و خدمات فوریت های پلیس 110 که پل ارتباطی دو سویه میان مردم و پلیس است نیز به عنوان استان برتر شناخته شد و لوح تقدیر دریافت کرد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: به دنبال جشنواره های قرآنی در سال های 88 و 89 در بخش های درک مفاهیم، روخوانی و حفظ چند جزء توسط کارکنان و خانواده های نیروی انتظامی، نیروی انتظامی استان میان 32 استان کشور استان نمونه قرآنی شناخته شد.

کاهش 30 درصدی جرایم در دهه اول محرم

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی بیان داشت: در دهه اول محرم نظم و امنیت با همکاری 450 محرم یار در سطح استان برقرار شد و آمار جرائم 30 درصد کاهش یافت.

وی تاکید کرد: با توجه به اصلاحات هندسی که در پلیس راهور در ایام دهه اول محرم انجام شد بیش از 200 مورد تقدیر و تشکر از طریق 197 به این نهاد منتقل شد.

گودرزی افزود: به گفته متخصصان علوم امنیتی، خراسان جنوبی امروز در زمره امن ترین استان های کشور برای سرمایه گذاری های کلان و ارتقای معیشت مردم قرار دارد.

وی خراسان جنوبی را استانی امن برای سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: اصحاب رسانه در هنجارسازی اجتماعی نقش به سزایی دارند و همکاری قشر خبرنگار با نیروی انتظامی باعث شده تا خراسان جنوبی به عنوان امن ترین استان کشور شناخته شود.