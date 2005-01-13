شماره جديد فصلنامه مطالعات راهبردي منتشر شد

خبرگزاري "مهر"- سرويس سياسي : اين فصلنامه كه شامل دوبخش مقالات علمي و نقد وبررسي كتاب مي باشد به صاحب امتيازي پژوهشكده مطالعات راهبردي، مدير مسئولي سيامك ره پيك و سردبيري اصغر افتخاري به چاپ رسيده است.

در قسمت مقالات علمي مطالبي همچون مرزهاي گفتماني نظريه اسلامي امنيت ؛ گذر از جامعه جاهلي به جامعه اسلامي/اصغر افتخاري ، در آمدي بر مباني نظري (( ضد - دولت )) / سيد موسي ديباج ، طرح خاورميانه بزرگ و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران / سيد جلال الدين دهقاني ، منطقه گرايي ، ايران و آسياي مركزي / ادموند هرتيسگ ترجمه محمدعلي قاسمي ، تحليل امنيت در پاراديم هاي حاكم بر روابط بين الملل / مجيد عباسي اشلقي ، عر بستان سعودي و سيستم جديد قدرت در خليج فارس / شهروز ابراهيمي به چشم مي خورد.

در قسمت نقد و بررسي كتاب در اين فصلنامه به نقد و بررسي كتاب هاي جامعه آنارشيك : مطالعه نظم در سياست جهان / هدلي بول ترجمه رحمن قهرمانپور ، جنبش هاي اسلامي و ثبات سياسي در جهان عرب / عبدالوهاب افندي و ديگران ترجمه غلامرضا خسيروي ، هويت و سياست خارجي در خاورميانه / شبلي تلهامي و مايكل بادنت ترجمه نادرپور آخوندي و كتاب شهروندي و مهاجريت : جهاني شدن و سياست تعلق / استفن كاستلزوالستر ديويدسون ترجمعه عبدالله قنبرلو پرداخته مي شود .