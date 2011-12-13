هزینه انرژی خورشیدی به قیمت منابع سنتی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، "جاشوا پیرس"، محقق دانشگاه کویین با اعلام این خبر توضیح داد: "هنوز هم بسیاری از تحلیلگران معتقدند که هزینه های تولید انرژی از پیلهای فتوولتائیک خورشیدی بسیار بالا است اما این پژوهشگران توسعه های اخیر فناوری و کاهش قیمتها را در بررسیهای خود مدنظر قرار نمی دهند. درحقیقت، مدلهای قدیمی برای تعیین هزینه های انرژی خورشیدی فتوولتائیک بسیار محافظه کارانه رفتار می کنند."

"پیرس" معتقد است که سیستمهای خورشیدی فتوولتائیکی به نزدیک نقطه ای رسیده اند که در آن می توانند تقریباً با همان قیمت منابع سنتی انرژی تولید کنند.

تحلیلگران در تعیین هزینه سیستمهای خورشیدی فتوولتائیک برای مصرف کنندگان از متغیرهای مختلفی شامل هزینه های نصب و حفظ، شارژ مالی، انتظارات زندگی از سیستم و میزان برقی که تولید می کند استفاده می کنند.

این محقق کانادایی افزود: "بعضی از مطالعات کاهش 70 درصدی هزینه پانلهای خورشیدی از سال 2009 تاکنون را مورد ملاحظه قرار نمی دهند. همچنین، علم امروز موفق شده است افت بازده پانلهای خورشیدی را به عدد 0.1 تا 0.2 درصد سالانه برساند که این رقم بسیار کمتر از افت 1 درصدی بازده است که هم اکنون در بررسی هزینه ها استفاده می شود."

براساس گزارش یونایتد پرس اینترنشنال، هزینه های نیروگاههای خورشیدی برپایه هزینه میزان برق تولید شده تعیین می شود. نتایج تحقیقی که در سال 2010 انجام شد این هزینه را برابر با 7.61 دلار در وات محاسبه کرد درحالی که نتایج تحقیق مشابهی که در سال 2003 انجام شده بود این رقم را 4.16 دلار نشان داده بود.

بنابراین، هزینه تولید برق در سال 2011 می تواند به زیر یک دلار در وات برای پانلهای خورشیدی جدید نیروگاهها برسد.

همچنین برپایه آمار و ارقام "گزارش وضعیت فتوولتائیک 2011" که در حدود سه ماه قبل توسط مرکز تحقیقات کمیسیون اروپا درباره صنعت فتوولتائیک انجام شد در سال 2010 تولید انرژی الکتریکی از این منبع انرژی نسبت به سال 2009 دو برابر و نسبت به 1990 به بیش از 500 برابر رسیده است. به طوریکه در طول 20 سال اخیر تولید برق از انرژی خورشیدی از تنها 46 مگاوات در سال 1990 به 23.5 گیگاوات در سال 2010 افزایش یافته است.