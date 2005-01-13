استفاده از تم هاي محلي به جذابيت موسيقي ايراني مي افزايد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" نيلوفرمينا، انترموزيكولوژييست موسيقي پاپ ايران و(متخصص انسان شناسي) موسيقي، درنخستين روزازاين جشنواره، در دانشگاه شهيد باهنر كرمان به ايراد سخنراني پرداخت وبا بيان اين مطلب درباره علت انحراف موسيقي پاپ و سطحي بودن آن گفت: اين نوع موسيقي منعكس كننده فرهنگ موسيقي غرب و نتيجه استعمار فرهنگي است وبه دليل اينكه اين نوع موسيقي بسيار تفريحي است و به همين دليل از نظر هنري اهميت زيادي به آن نمي دهند.

وي مفهوم ايراني بودن درموسيقي پاپ ايران را داراي اهميت بسيار دانست و بر استفاده ازموسيقي مناطق ايران درآهنگ ها تاكيد كرد.

نيلوفرمينا، درادامه گفتگو با ستاد خبري ششمين جشنواره موسيقي نواحي ايران، افزود: بعد ازانقلاب، به موسيقي نواحي ايراني توجه بسيار شد، اما موسيقي اصيل در بسياري ازمناطق درحال نابودي است و بايد ازاين مساله جلوگيري كرد. البته در ارايه موسيقي بايد خواست مخاطب را در نظر گرفت و با مطالعه به اين مقوله پرداخت.

با ورود استادان خارجي وهمچنين انترموزيكولوژييست هايي ازايران و ساير كشورها، برنامه هاي سخنراني تخصصي تا يكشنبه 27 دي ماه، دركرمان ادامه مي يابد.