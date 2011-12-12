خور شیلات به مکان گردشگری تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد سلطان زاده گفت: این اعتبار مصوب از محل درآمدهای شهرداری برای لایروبی، دیوارسازی و کف سازی خورهای شهر اختصاص یافت و تاکنون 40 میلیارد ریال آن هزینه شده است.

سلطان زاده افزود: طرح مطالعاتی بهسازی خورها پایان یافته و به زودی کارهای اجرایی آن آغاز می شود.

وی اظهار داشت: طرح تبدیل کردن خور شیلات به مکان گردشگری با اعتبار 20 میلیارد ریال مرحله آغازین خود را پشت سرگذاشته است.

به گفته شهردار بندرعباس، در این طرح تفریحی، آب دریا به خور انتقال داده می شود و برای آن نیز چهار حوضچه به طول 700 متر ساخته می شود.