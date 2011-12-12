اعتبارات بیشتر به فرودگاه رشت تخصیص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح رضوانی ظهر دوشنبه در دیدار با نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح دائمی شدن عوارض فرودگاهی اشاره کرد و افزود: از محل های درآمدی برای شرکت فرودگاه های کشور که به صورت درآمد هزینه ای مدیریت می شود اخذ عوارض فرودگاهی است که بر اساس ماده 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از شرکت های هواپیمایی گرفته می شود.

مدیر کل فرودگاه گیلان ضمن تشریح هزینه های جاری و عمرانی فرودگاه ها از جمله فرودگاه رشت گفت: با اصلاح این ماده در کمیسیون اقتصادی مجلس و مطرح کردن آن در صحن علنی مجلس، نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی می توانند سهم بسزایی در تائید این طرح توسط همکارانشان داشته باشند.



وی یادآورشد: فرودگاه رشت با توجه به موقعیت مناسبی که در منطقه شمال کشور دارد می تواند نقش اساسی در توسعه پایدار استان داشته باشد و این امر مستلزم تخصیص اعتبارات بیشتر به این فرودگاه است که به یقین نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی می توانند با اصلاح طرح افزایش عوارض فرودگاهی زمینه خدمات بیشتر را برای مردم شریف استان فراهم کنند.



استان گیلان دارای 13 نماینده در مجلس شورای اسلامی است که پنج نفر از آنها عضو کمسیون اقتصادی مجلس هستند.