اهدای 1000 عنوان کتاب به هیئتهای عزاداری

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت فرارسیدن عاشورای حسینی و اشاعه فرهنگ دینی– عاشورایی بیش از 1000 عنوان کتاب با موضوعات متعدد در حوزه های دینی، مذهبی و هنری در هیئت های مذهبی، مدارس و مراکز آموزشی و فرهنگی اهداء شد.



وی باتأکید برترویج فرهنگ کتاب خوانی میان کلیه اقشار جامعه افزود: در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و اجرای سیاستهای این حوزه اقدام به برگزاری کتاب های مذکور شده است تا گام هایی برای رشد و توسعه این فرهنگ در سطح شهرستان کرج فراهم شود.



زودبین اهدای کتاب همزمان در ایام عاشورا را از مهم ترین رویداد های این ایام ذکر کرد و گفت: برنامه های متعدد دیگری نیز در دستور کار اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان قراردارد که متناسب با تقویم فرهنگی ارائه خواهد شد.