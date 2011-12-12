اختصاص 320 میلیارد تومان به صندوق رفاه دانشجویی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان مرادیان ظهر دوشنبه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه کشاورزی ساری افزود: دانشجویان سرمایه نظام جمهوری اسلامی بوده و آینده کشو.ر به دست دانشجویان رقم می خورد.

وی افزود: با اختصاص اعتبار 320 ملیارد تومانی برای تسهیلات دانشجویی، دانشجویان می توانند در زمینه مسکن و تحصیل از صندوق رفاه دانشجویی تسهیلات دریافت کنند.

وی ادامه داد: تا سه سال آینده تمامی دانشجویان شهریه پرداز در هرموسسه علمی کاربردی، روزانه، شبانه، آزاد، مراکز غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور بدون محدودیت با اعطای پرداخت تسهیلات مشکل شهریه آنها رفع خواهد شد.

وی به بازپرداخت تسهیلات دانشجویان اشاره کرد و افزود: این تسهیلات 9 ماه پس از فارغ التحصیلی در اقساط 60 ماهه به صندوق دانشجویی پرداخت می شود.

مرادیان گفت: پرداخت تسهیلات در بخش مسکن، تحصیلی در سالجاری نسبت به سال قبل بیش از 200 درصد رشد داشته و این امر ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان شهریه پرداز فقط 400 هزار دانشجوی روزانه نیستند، افزود: باید زمینه تخصیل سه میلیون و 500 هزار دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی، روزانه، آزاد، شبانه،غیرانتفاعی و پیام نور فراهم شود.