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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

مرادیان خبر داد:

اختصاص 320 میلیارد تومان به صندوق رفاه دانشجویی کشور

اختصاص 320 میلیارد تومان به صندوق رفاه دانشجویی کشور

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس صندوق رفاه دانشجویی کشور از اختصاص 320 میلیارد تومان اعتبار امسال به این صندوق در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان مرادیان ظهر دوشنبه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه کشاورزی ساری افزود: دانشجویان سرمایه نظام جمهوری اسلامی بوده و آینده کشو.ر به دست دانشجویان رقم می خورد.

وی افزود: با اختصاص اعتبار 320 ملیارد تومانی برای تسهیلات دانشجویی، دانشجویان می توانند در زمینه مسکن و تحصیل از صندوق رفاه دانشجویی تسهیلات دریافت کنند.
 
وی ادامه داد: تا سه سال آینده تمامی دانشجویان شهریه پرداز در هرموسسه علمی کاربردی، روزانه، شبانه، آزاد، مراکز غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور بدون محدودیت با اعطای پرداخت تسهیلات مشکل شهریه آنها رفع خواهد شد.
 
وی به بازپرداخت تسهیلات دانشجویان اشاره کرد و افزود: این تسهیلات 9 ماه پس از فارغ التحصیلی در اقساط 60 ماهه به صندوق دانشجویی پرداخت می شود.
 
مرادیان گفت: پرداخت تسهیلات در بخش مسکن، تحصیلی در سالجاری نسبت به سال قبل بیش از 200 درصد رشد داشته و این امر ادامه خواهد داشت.
 
وی با اشاره به اینکه دانشجویان شهریه پرداز فقط 400 هزار دانشجوی روزانه نیستند، افزود: باید زمینه تخصیل سه میلیون و 500 هزار دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی، روزانه، آزاد، شبانه،غیرانتفاعی و پیام نور فراهم شود.
کد مطلب 1481829

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