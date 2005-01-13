ارائه پيش نويس تشكيل پارلمان واحد عربي به اجلاس اتحاديه عرب

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الجزيره عربستان، نمايندگان دايمي كشورهاي عربي در اتحاديه عرب در نشست دوشنبه گذشته خود پيش نويس تشكيل پارلمان واحد عربي را بررسي كردند وتمام ابعاد قانوني و اجرايي اين پيش نويس را بررسي كردند و آن را به نشست امروز وزيران امور خارجه عضو اتحاديه در قاهره ارائه كردند تا بررسي شود.



به گفته محمد الدوكالي سفير مغرب در قاهره و نماينده دايمي اين كشور در اتحاديه عرب كار بررسي پيش نويس تشكيل پارلمان عربي به پايان رسيده است و به نشست امروز وزيران امور خارجه ارائه خواهد شد تا آنها آن را پيش از ارائه به كنفرانس سران عرب در الجزاير كه قرار است 22 مارس آينده برگزار شود، بررسي كنند.



اين طرح نيز يكي از پيش نويس هاي اصلاحات در همكاري عربي مشترك است كه در نشست سران عرب بررسي خواهد شد.



منابع عربي به اين نكته اشاره كرده اند كه انديشه تشكيل پارلمان واحد عربي مقدمه اي براي ورود سازمان هاي جامعه مدني به اتحاديه عرب است .



در ابتداي امر 4 نماينده از هر مجلس كشورهاي عربي براي عضويت در پارلمان واحد در مرحله انتقالي به مدت 5 سال عضو خواهند شد تا مقدمه تشكيل پارلمان دايمي عربي را فراهم كنند كه براي تشكيل اين پارلمان اعضايش بر اساس انتخابات صورت مي گيرد و اختيارات آن هم بر اساس اساسنامه اي كه از سوي پارلمان انتقالي تدوين خواهد شد، تعيين خواهد شد.



شايان ذكر است پيش از اين هم، پيشنهاد تشكيل شوراي امنيت و دادگاه عدالت عربي نيز از سوي برخي مقامات عرب مطرح شده بود كه قرار بود در نشست سران قبلي در تونس هم ارائه شد اما جزئيات مربوط به آن منتشر نشد.