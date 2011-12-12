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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

هیبتیان:

مواد خام در تولید خوراک دام در چهارمحال و بختیاری استفاده نمی شود

مواد خام در تولید خوراک دام در چهارمحال و بختیاری استفاده نمی شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون بهبود امور دام جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری گفت: به منظور افزایش بازدهی در تولید گوشت و لبنیات، از توزیع مواد خام در تولید خوراک دام در این استان جلوگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برزوهیبتیان اظهار داشت: با فرموله کردن جیره غذای دام از توزیع مواد خام خوراک دام جلوگیری می شود.

وی افزود: این فرمول براساس نوع دام، سن دام، میزان شیردهی دام، ماههای آبستن دام و درصد چربی شیر دام مشخص می شود.
 
معاون بهبود دام جهاد کشاورزی جلوگیری از توزیع نابرابر خوراک دام، حذف دلالان خوراک دام، تثبیت هزینه ها و قیمت خوراک دام و اشتغالزایی در استان را از مهمترین مزیتهای فرموله کردن جیره غذای دام برشمرد.
 
هیبتیان تصریح کرد: در حال حاضر 11 کارخانه تولید خوراک دام فعال استان زمینه اشتغال هزار و500  نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم کرده است.
کد مطلب 1481830

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