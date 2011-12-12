سفارت آمریکا در بغداد "پنتاگون کوچک" است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "عالیه نصیف" سخنگوی فراکسیون البیضاء عراق گفت : عراقی ها به سفارت آمریکا در کشورشان لقب "پنتاگون کوچک" داده اند.

وی افزود: تعداد کارمندان سفارت آمریکا در عراق بالغ بر پانزده هزار نفر است که رقم قابل ملاحظه ای است و نگرانی هایی را برای عراقی ها به وجود آورده است.

عالیه نصیف تصریح کرد: نگرانی های درباره تغییر ماهیت سفارت آمریکا در بغداد بدون کاهش تعداد اعضای آن وجود دارد.

وی بیان کرد: دولت عراق باید درباره ماهیت فعالیت کارمندان سفارت آمریکا در بغداد و تعداد آنها و همخوانی آن با توافقنامه امنیتی تحقیق کند.

این در حالی است که چندی پیش "محمود عثمان" از رهبران ائتلاف کردستان عراق گفت : سفارت آمریکا در عراق ضعیف عمل می کند و حجم انتقادها از عملکرد آن افزایش یافته است.

از سوی دیگر "مقتدی صدر" رهبر جریان صدر عراق هم در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرده بود: تعداد کارمندان سفارت آمریکا در بغداد باید برابر با تعداد کارمندان سفارت عراق در واشنگتن باشد.

شایان ذکر است که عراق و آمریکا در سال 2008 توافقنامه امنیتی امضا کردند که به موجب آن نظامیان آمریکایی باید تا پایان سال جاری میلادی، خاک عراق را ترک کنند.