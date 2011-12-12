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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

نماینده پارلمان عراق:

سفارت آمریکا در بغداد "پنتاگون کوچک" است

سفارت آمریکا در بغداد "پنتاگون کوچک" است

یکی از نمایندگان پارلمان عراق با توصیف سفارت آمریکا در بغداد به پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) کوچک خواستار روشن شدن ماهیت و تعداد اعضای این سفارتخانه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "عالیه نصیف" سخنگوی فراکسیون البیضاء عراق گفت : عراقی ها به سفارت آمریکا در کشورشان لقب "پنتاگون کوچک" داده اند.

وی افزود: تعداد کارمندان سفارت آمریکا در عراق بالغ بر پانزده هزار نفر است که رقم قابل ملاحظه ای است و نگرانی هایی را برای عراقی ها به وجود آورده است.

عالیه نصیف تصریح کرد: نگرانی های درباره تغییر ماهیت سفارت آمریکا در بغداد بدون کاهش تعداد اعضای آن وجود دارد.

وی بیان کرد: دولت عراق باید درباره ماهیت فعالیت کارمندان سفارت آمریکا در بغداد و تعداد آنها و همخوانی آن با توافقنامه امنیتی تحقیق کند.

این در حالی است که چندی پیش "محمود عثمان" از رهبران ائتلاف کردستان عراق گفت : سفارت آمریکا در عراق ضعیف عمل می کند و حجم انتقادها از عملکرد آن افزایش یافته است.

از سوی دیگر "مقتدی صدر" رهبر جریان صدر عراق هم در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرده بود: تعداد کارمندان سفارت آمریکا در بغداد باید برابر با تعداد کارمندان سفارت عراق در واشنگتن باشد.

شایان ذکر است که عراق و آمریکا در سال 2008 توافقنامه امنیتی امضا کردند که به موجب آن نظامیان آمریکایی باید تا پایان سال جاری میلادی، خاک عراق را ترک کنند.

کد مطلب 1481831

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