اثر فعالیتهای پژوهشی باید در جامعه لمس شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی علامه زاده بعد از ظهر دوشنبه درنشست هماهنگی برنامه های هفته پژوهش درهرمزگان با بیان اینکه اثر کارهای تحقیقاتی و پژوهشی مراکزعلمی و تحقیقاتی باید در جامعه قابل لمس باشد، اظهار داشت: روند انجام کارهای تحقیقاتی زمان بر است و استان هرمزگان طی سال های اخیر در انجام این امور روند روبه رشد و شتابی گرفته است.

وی ادامه داد: دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی متولی امور پژوهشی و تحقیقاتی هستند و توانایی تامین نیازهای استان هرمزگان در این زمینه را دارند.

علامه زاده با اشاره به اثرات ارتباط میان صنعت و دانشگاه در پیشرفت جوامع افزود: باید مدیران دستگاه های اجرایی استان هرمزگان از ظرفیت دانشگاه های استان برای انجام امور تحقیقاتی خویش استفاده کنند.

مشاور استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه در هرمزگان 90 هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند اضافه کرد: دانشجویان، اندیشه های خوبی برای پیشرففت و آبادانی دارند که باید ازآنها استفاده کرد.

علامه زاده با تاکید بر اینکه برای پیشرفت جامعه باید به اندیشه و تفکر جوانان اتکا کرده و به آنها اعتماد و اعتقاد داشته باشیم، یادآور شد: زمانی پیدا کردن یک کارشناس ارشد در هرمزگان مانند پیدا کردن سوزن در انبار کاه بود و اکنون دانشگاه های استان قابل مقایسه با آن زمان نیستند.