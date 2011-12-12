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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

خمیری:

فعالیتهای پژوهشی دانشگاه منابع طبیعی گرگان 60 درصد رشد یافت

فعالیتهای پژوهشی دانشگاه منابع طبیعی گرگان 60 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از رشد 60 درصدی فعالیت های پژوهشی و فناوری این دانشگاه نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خمیری بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه اظهار داشت: ارائه بیش از 80 طرح تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور و برگزاری 5 همایش ملی، ثبت بیش از 10 مورد اختراع و اکتشاف، کسب مقام نخست سرانه چاپ و انتشار کتاب در بین 75 دانشگاه سراسری کشور از مهمترین دستاوردهاست.

وی اظهار داشت: کسب مدال طلا و نقره در نمایشگاه ابداعات، اختراعات و کسب عنوان دانشجویی نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد، و کسب رتبه سوم پژوهشی بنیادی در 12 نمایشگاه خوارزمی از مهمترین دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه است.

خمیری پژوهش را یکی از مهمترین محورهای پیشرفت و توسعه پایدار در هر دانشگاه عنوان کرد و افزود: اگر پژوهش صورت نگیرد، دانش بشری افزایش نخواهد یافت از این رو یک یاز عوامل اساسی پیشرفت در دانشگاه ها، توجه خاص به امر پژوهش است و دانشگاه ما از این امر مستثنی نیست و حجم وسیع پژوهش های علمی در دانشگاه منابع طبیعی گرگان گویای این واقعیت است.

کد مطلب 1481838

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