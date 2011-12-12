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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۳

56 واحد تولیدی مازندران برای دریافت جوایز صادراتی ثبت نام کردند

56 واحد تولیدی مازندران برای دریافت جوایز صادراتی ثبت نام کردند

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از ثبت نام 56 واحد تولیدی استان برای دریافت جوایز صادراتی امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی هاشم پور افزود: از آغاز ثبت نام و پذیرش پرونده های صادرکنندگان برای پرداخت جوایز صادراتی سال 89  با استقرار تیم ویژه در محل سازمان، بررسی و تایید ثبت نام آن عده از صادرکنندگانی که در سامانه ثبت نام کردند به صورت منظم انجام شد.

وی از آن دسته از صادرکنندگانی که موفق به ثبت نام در سامانه مذکور نشده اند، خواست در نخستین فرصت با مراجعه به این سامانه نسبت به انجام ثبت نام افدام کنند.

هاشم پور، از صادرکنندگان خواست پس از ثبت نام در سامانه با در دست داشتن مدارک لازم برای تایید عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان به واحد پشتیبانی و حمایت از صادرکنندگان این سازمان مراجعه کنند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تاکید کرد: براساس پیگیریها و هماهنگی های صورت گرفته انتظار می رود در آینده ای نزدیک پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان بر اساس سیستم نوبت دهی هوشمندی که در این سامانه تعریف شده انجام می شود.

وی از کلیه صادرکنندگان استان خواست در اسرع وقت با مراجعه به سامانه و انجام مراحل تعریف شده در آن و تحویل مدارک مورد نیاز، این سازمان را در جهت انجام امور و پرداخت به موقع جوایز صادراتی  کمک کنند.
 

کد مطلب 1481840

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