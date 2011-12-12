بازار داغ انتخاباتی در هرمزگان/ فعالیت جدی ستادهای سایه

به گزارش خبرنگار مهر، "از قانون اساسی دفاع می کنم و در گفته ها، نوشته ها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم " این متن بخشی از سوگند نمایندگان مجلس در اولین جلسه تشکیل آن است که به آن قسم یاد کرده و آن را امضا می کنند.

یکی از مهمترین اصول قانون اساسی در مورد مجلس شورای اسلامی، اصل 84 بوده که در آن آمده است: "هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید." این اصل یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی است.

اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 24 اسفند ماه 1358 در کشور برگزار شد و مردم هرمزگان نیز همچون سایر استانها به پای صندوقهای رای رفتند و نمایندگان خود را انتخاب کردند. در تاریخ هفت خرداد ماه 1359 اولین جلسه مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. از نکات جالب توجه در اولین دوره مجلس شورای اسلامی این بود که 72 تن از نمایندگان دارای متوسط سنی 32 سال بودند که نشان از اقبال بیشتر جوانان برای حضور در مجلس داشت.

نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازدهم اسفندماه برگزار می شود و استان هرمزگان با دارا بودن بیش از 900 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در حالی به استقبال انتخابات می رود که در صورت تصویب نهایی هرمزگان شش نماینده را راهی خانه ملت خواهد کرد و حوزه های میناب، رودان و جاسک این شانس را دارند تا دو سهمیه در مجلس داشته باشند.

نبود ریش سفید و منشور انتخاباتی آفت اصولگرایان هرمزگانی

گذشته نشان داده نمایندگان استان در دوره های مختلف چه به لحاظ تعدد آرا و چه به لحاظ تاثیر گذاری دارای نقشی کمرنگ بوده اند که می توان دارا بودن رتبه دوم درآمدی هرمزگان در کشور را در حالیکه رتبه 26 در جذب بودجه و اعتبارات دارد صحه ای بر این مدعا دانست.

با این اوصاف نقش نمایندگان هرمزگان در حوزه قدرتهای منطقه ای غیر قابل انکار است از این رو آنان با اینکه در مقوله های ملی دارای نقشی مهم و برجسته نبوده اند اما در معادلات استانی فعال و تاثیرگذار عمل می کنند.

تعریف نمایندگی در استان هرمزگان متفاوت از دیگر استانهاست. این تفاوت در واقع نوع و نحوه انتخاب شدن را نیز متفاوت کرده از این رو برخی مردم در کمپینگهای تبلیغاتی کاندیداهای نمایندگی یا جذب ثروت می شوند یا قدرت.

"قدرت" به دلیل آنکه احساس می کنند رای آنها می تواند برای حل مشکلاتشان تاثیرگذار باشد و "ثروت" زیرا رفتار جامعه شناسی انتخابات به افراد توانمندی اجازه حضور می دهد که توان هزینه کردن و رقابت داشته باشند و در کنار این کاندیدای نمایندگی، نیازمند الزاماتی است و بدون داشتن پشتوانه مالی ممکن نیست.

فعالیت جدی ستادهای سایه کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس

در هرمزگان با اینکه هنوز چند ماه تا انتخابات مانده ، تبلیغات غیررسمی، رایزنی ها، نشستها و ائتلافها در حال انجام بوده و ستادهای سایه کاندیداها در حال فعالیت جدی هستند و در این میان برخی کاندیداها دل به قدرت بسته اند، جمعی امید به ثروت دارند، عده ای دیگر به رد صلاحیت رقبا دل خوش کرده اند و برخی نیز گمان می کنند ردای نمایندگی تنها بر قامت آنها دوخته شده است.

نبود ریش سفید و منشور انتخاباتی آفت اصولگرایان هرمزگانی

در طیف اصولگرایی دو گروه عمده در کشور وجود دارد و عده ای برای اتحاد این دو تلاش می کنند و با رایزنی به دنبال نقاط مشترک و وفاق آنان هستند.

ریش سفیدان اصولگرا در جبهه متحد اصولگرایان موسوم به 8+7 گردهم آمده اند و جبهه پایداری تعریف اصولگرایی را با حضور خود کامل می داند و اعتقاد به دولت بدون جریان انحرافی را مورد تاکید قرار می دهد.

هرمزگان به لحاظ حضور جبهه های اصولگرایی، متنوع است و اصولگرایان سنتی، میانه رو و رایحه خوش هر کدام در صددند برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حاضر شوند، هر چند تعدد کاندیداها، نداشتن ریش سفید و منشور انتخاباتی از آفت جریان اصولگرایی در استان هرمزگان است.



هرمزگان تنها استانی است که کاندیدای مطرح مستقل ندارد

ممکن است جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری در استان هرمزگان در حوزه غرب از نماینده فعلی آن حمایت کنند و در مرکز استان دو ائتلاف مستقل کاندیداها را مورد حمایت قرار دهند و در حوزه شرق نیز وضع به همین منوال است و جبهه متحد از نماینده فعلی و جبهه پایداری از کاندیدای دیگر حمایت کند.

جدال اصولگرایان در مرکز استان موجب تقسیم آرای آنها خواهد شد و موافقان و متحدان دور قبل انتخابات مجلس در بندرعباس، امروز در مقابل هم صف آرایی کرده اند و کسانی که تا دیروز منافع سیاسی شان با هم گره خورده بود امروز به انتقاد جدی از یکدیگر می پردازند.

این فضا در میان هشت کاندیدای مطرح اصولگرایی که برای سه کرسی تلاش می کنند، ریشه های اختلاف را هر روز بیشتر می کند.

در میان کاندیداهای نمایندگی استان همگی یا با آرم اصولگرا یا با مارک اصلاح طلب به این عرصه ورود کرده اند و هرمزگان تنها استانی است که کاندیدای مطرح مستقل ندارد.

واقعیت انتخابات این دوره آن است که رقابت بیشتر بین اصولگرایان است و اصلاح طلبان در این میان بیشتر در حاشیه رقابت قرار دارند.



تا زمان اعلام اسامی کاندیداهای مورد تایید از شورای نگهبان حدس و گمان برای ورود بسیاری از افراد در این بین خود بازاری داغ برای انتخابات شده است

از سویی دیگر برخی از کاندیداهای اصولگرایی در استان سعی خواهند کرد با ائتلاف و حضور گسترده در حوزه انتخابیه بندرعباس برای تصاحب هر سه کرسی تلاش کنند چرا که رای آوری این طیف از اصولگرایان احتمالا موجب تغییرفضای سیاسی آینده استان خواهد شد و ورود این گروه اولین چالش عمده استاندار هرمزگان بعد از انتخابات است. اگر حوزه انتخابیه بندرعباس و مجمع نمایندگان استان متشکل از نمایندگان جبهه متحد و پایداری و اصلاح طلبان باشد شاهد رویارویی مستقیم استاندار و نمایندگان نخواهیم بود و می توان اینگونه احتمال داد که در شرایط عادی، فضای سیاسی استان تقریبا آرام می ماند.







اصلاح طلبان امیدوار به آینده/افراد تاثیر گذار خاموش در ستاد اصلاح طلبان

اما در این بین اصلاح طلبان دارای وضعیت متفاوتی نسبت به اصولگرایان هستند آنها در حوزه غرب استان از نماینده سابق حمایت خواهند کرد.

با احتمال افزایش تعداد نمایندگان استان این احتمال را می توان مطرح کرد که شانس اصلاح طلبان برای تصاحب یکی از دو کرسی در شرق استان بیشتر است.

در میان اصلاح طلبان استان دو تفکر وجود دارد. برخی معتقد به حفظ شرایط موجود هستند در مقابل عده ای معتقدند آنها باید برای تمام کرسیها برنامه داشته و در صورت امکان در همه این حوزه ها به رقابت بپردازند.

نباید فراموش کرد تا زمان اعلام اسامی کاندیداهای مورد تایید از شورای نگهبان حدس و گمان برای ورود بسیاری از افراد در این بین خود بازاری داغ برای انتخابات شده است.

رقابت مدیران، افراد با نفوذ و نمایندگان حال حاضر در حوزه انتخابیه بندرعباس جذابیتهای خاصی را خواهد داشت تا جایی که دبیران احزاب و کارشناسان معتقد هستند که احتمال دور دوم دور از ذهن نخواهد بود.

البته در مرکز استان هرمزگان به جز افکار عمومی سه طیف اهل سنت، ورزشکاران و زنان حمایت هر کدام از آنها می تواند تعیین کننده باشد.

نیمی از اهل سنت مرکز استان از نمایندگان فعلی حمایت می کنند، ورزشکاران به دنبال گزینه های جدید هستند و خلاء حضور یک کاندیدای زن توانمند در دور جدید احساس می شود.

قریب به 20 روز به ثبت نام کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی باقی مانده و همه این تحلیلها و گمانه زنی ها نسبی است و انتخابات استان هرمزگان در 48 ساعت آخر رقم می خورد.

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مسعود پاکزاد