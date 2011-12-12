پل تقاطع غیرهمسطح میدان انقلاب اراک تا پایان سال به بهره برداری می رسد

مرتضی میری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بهره‌برداری از این پروژه نیز موجب روان‌سازی ترافیک شهر اراک خواهد شد.

شهردار اراک با اشاره به اینکه این طرح جزو طرح های بزرگ شهرداری اراک است گفت: تامین اعتبار این پروژه شش میلیارد تومان است.

وی افزود: با افتتاح و بهره برداری از این پروژه مشکلات ترافیکی میدان انقلاب از شمال به جنوب و کرهرود و شهدای صفری حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شهر اراک به عنوان مرکز استان و کلان شهری که آیین نامه آن اجرایی و تصویب شده است، بایستی از پروژه های شهری مناسبی برخوردار باشد.