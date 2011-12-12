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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

پل تقاطع غیرهمسطح میدان انقلاب اراک تا پایان سال به بهره برداری می رسد

پل تقاطع غیرهمسطح میدان انقلاب اراک تا پایان سال به بهره برداری می رسد

اراک - خبرگزاری مهر: شهردار اراک گفت: رکورد بی نظیر حجم بتن‌ریزی در پروژه میدان انقلاب باعث پیشرفت فیزیکی قابل قبولی در این تقاطع شده که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال این پروژه را به بهره‌برداری برسانیم.

مرتضی میری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بهره‌برداری از این پروژه نیز موجب روان‌سازی ترافیک شهر اراک خواهد شد.

شهردار اراک  با اشاره به اینکه این طرح جزو طرح های بزرگ شهرداری اراک است گفت: تامین اعتبار این پروژه شش میلیارد  تومان است.

وی افزود: با افتتاح و بهره برداری از این پروژه مشکلات ترافیکی میدان انقلاب از شمال به جنوب و کرهرود و شهدای صفری حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شهر اراک به عنوان مرکز استان و کلان شهری که آیین نامه آن اجرایی و تصویب شده است، بایستی از پروژه های شهری مناسبی برخوردار باشد.

کد مطلب 1481844

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