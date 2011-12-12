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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

مباشری:

نسبت طرح به پژوهشگر در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 77 درصد است

نسبت طرح به پژوهشگر در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 77 درصد است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: نسبت طرح به پژوهشگر در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 77 درصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مباشری اظهار داشت: طبق بررسی نتایج اقدامات و دستاورد های پژوهشی درهشت ماهه سال 90 ، نسبت طرح به پژوهشگر در این دانشگاه 77 درصد است.

وی تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر را 68 عنوان مقاله اعلام کرد و اظهار داشت: از این تعداد 44 مقاله در مجلات داخلی و 24 مقاله در مجلات خارجی به چاپ رسیده است.

وی گفت: نسبت طرح های تحقیقاتی منطبق بر اولویت های دانشگاه در این بازده زمانی 70 درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

مباشری با بیان اینکه در سال گذشته نسبت طرح های تحقیقاتی منجر به ارتقا سلامت مردم 98 درصد بوده است افزود: امسال این رقم طی هشت ماه محقق شده است. 
 

کد مطلب 1481849

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