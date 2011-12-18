شهر سلامت فارس اندرخم یک کوچه/ لزوم تسریع اجرای پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه شهر سلامت شیراز از مصوبات سفر هیئت دولت به شیراز است که روند اجرایی آن در حد زیرساختها باقی مانده و با توجه به اینکه زمان ساخت آن 9 ساله پیش بینی شده هنوز هم در مرحله تکمیل زیر ساختهاست و به قولی اندرخم یک کوچه درجا می زند.

شیراز همواره به عنوان قطب پزشکی جنوب کشور و خاورمیانه مطرح بوده و از سالهای گذشته بسیاری از افراد جنوب کشور و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس برای درمان به این شهر مراجعه می کردند.

چنین حجم انبوهی از مراجعه کنندگان، از شیراز به عنوان یک قطب منحصربه فرد در حوزه بهداشت و درمان ساخته است.

این قطب البته برای اینکه به صورت همه جانبه بتواند نیازها را پاسخ دهد به منطقه ای به عنوان شهر سلات نیاز داشت تا بتواند در گردشگری سلامت نیز سهم خود را داشته باشد.

در شهرهای سلامت اقداماتی از جمله فراهم کردن امکانات توریسم درمانی، تکنولوژیهای پیشرفته پزشکی و هتلهای گردشگری- پزشکی در راستای ارائه خدمات بهتر به بیماران داخلی و خارجی صورت میگیرد.

پروژه شهر سلامت شیراز از مصوبات سفر هیئت دولت است و پیش بینی تکمیلی آن 9 ساله بوده اما در حال حاضر این پروژه در مراحل تکمیل زیرساختها باقی مانده و همچنین مرحله فراخوان سرمایه گذار آن که از مهمترین مراحل است در مرحله نظارت مسئولان مراحل کندی را سپری میکند.

مدیر عامل شهر سلامت شیراز گفت: در راستای تسریع عملیات اجرایی شهر سلامت تاکنون 40 درصد از زیرساختهای آن آماده شده است.

محمد مهدی بنیادی در گفتگو با مهر بیان کرد: در محدوده شهر سلامت شیراز در حال حاضر عملیات ایجاد برق کشی موقت،احداث چاه آب و حفاری و حصار کشی محوطه مجموعه به طول 13 کیلومتر انجام شده است.

وی اظهار کرد: به منظور جذب سرمایه گذار برای شهر سلامت شیراز بسته های اقتصادی در نظر گرفته شده که به وسیله آن سرمایه گذار میتواند با تمامی ریز هزینه ها و اطلاعات موردی شهر سلامت آشنا شود که میتواند برای جذب سرمایه گذار موثر واقع میشود.

مدیر عامل شهر سلامت شیراز ادامه داد: آماده سازی بسته های اقتصادی جذب سرمایه گذار برای شهر سلامت شیراز در دست بررسی است که همزمان با اتمام بررسیهای آن مرحله جذب و فراخوان سرمایه گذار آغاز خواهد شد.

بنیادی اظهار کرد: با توجه به اینکه شهر شیراز قطب پزشکی به ویژه در جنوب کشور به شمار می آید و همچنین این شهر پتانسیلهای درمانی و گردشگری زیادی دارد، احداث شهر سلامت میتواند نقش بسزایی در توسه سلامت استان و جذب گردشگر سلامت داشته باشد.

به نظر می رسد باید در خصوص تسریع در ادامه اجرای این پروژه اقدامات جدی تری صورت گیرد تا این طرح به عنوان یکی از نیازهای ضروری گردشگری سلامت در استان به سرانجام برسد.

میزان درآمدی که از ناحیه گردشگری سلامت برای استان فارس به ارمغان می آید و حتی میزان اشتغالی که با ایجاد این شهر محقق می شود ازجمله فوایدی است که این پروژه برای شیراز و فارس به همراه خواهد داشت از این رو تسریع در اجرای پروژه و پیگیری مستمر ساخت آن باید به یک اولویت جدی مسئولان استان تبدیل شود.