اجرای خط اتوبوس رایگان در کرج مشروط به استقبال شهروندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دادگو با اشاره به اجرای طرح آزمایشی حمل و نقل رایگان مسافران در این کلانشهر اظهار داشت: این طرح هم اکنون در محور شمالی جنوبی و شرقی غربی منتهی به خیابان شهید بهشتی در حال اجرا است.

وی افزود: این اقدام در راستای نهادینه کردن فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی بین شهروندان از سوی شهرداری و سازمان اتوبوسرانی کرج در این کلانشهر اجرا شد که امید می رود رضایت شهروندان را فراهم آورد.



این مسئول عنوان کرد: در صورت رضایت مندی شهروندان از اجرای طرح مذکور، در آینده دیگر معابر پرتردد کلانشهر کرج نیز دارای خط ویژه اتوبوس به صورت رایگان می شوند.



دادگو ادامه داد: اکثر نقاط پرترافیک کلانشهر کرج و معابر اصلی نیازمند خط ویژه اتوبوس هستند که در این زمینه مطالعات و اقدامات کارشناسی لازم از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر انجام می شود.



رئیس شورای اسلامی شهر کرج یادآور شد: همچنین به منظور رفاه حال شهروندان، پل های عابر پیاده در نقاط مختلف کرج نصب می شود تا تردد شهروندان به سهولت انجام گیرد.



وی از تأمین رفاه شهروندان در سال 91 خبر داد و اعلام کرد: در این زمینه شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج نیز اهتمام ویژه ای دارد که به طور قطع برنامه های مطلوبی اجرا می شود.



رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: اجرای طرح آزمایشی حمل و نقل رایگان مسافران، در صورت استقبال شهروندان در معابر پرتردد این کلانشهر نیز اجرا می شود.