عملیات گازرسانی به هشت روستای خمین و دلیجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، گازرسانی به این روستاها در قالب سه پیمان صورت گرفته است وبه منظور بهره مندی ساکنین روستاهای یاد شده از نعمت گاز طبیعی نیاز به اجرای39 هزار و 736متر شبکه وخط تغذیه گاز ازنوع پلی اتیلن و فولادی و نصب 200عدد انشعاب گاز است.

اجرای گازرسانی به روستاهای مذکور توسط دو شرکت خصوصی انجام خواهد شد.

هزینه تامین کالا واجرای گازرسانی به روستاهای فوق بالغ بر20 میلیاردریال خواهد شد ومدت اجرای این پروژه ها 150 روز تقویمی در نظر گرفته شده است.

پس از اجرای این پروژه ها ساکنین روستاهای خلیل آباد ومزرعه نواز توابع شهرستان خمین از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد وزمینه گازرسانی و اجرای شبکه داخلی گاز روستاهای دوریدان، سینقان، مزوش، توت، قالهر و شانق از توابع شهرستان دلیجان فراهم می شود.





