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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

بخشداری سیجوال بندرترکمن افتتاح شد

بخشداری سیجوال بندرترکمن افتتاح شد

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: بخشداری سیجوال با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان افتتاح و اولین بخشدار آن معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم منوچهر رادکانی به عنوان اولین بخشدار سیجوال معرفی شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان گفت: ادبیات و سیره نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت رسانی به مردم است.

علیرضا جمشیدی در مراسم افتتاح بخشداری و معرفی اولین بخشدار سیجوال افزود: اینکه امروز روستای سیجوال به همت دولتمردان و مسئولان به بخش ارتقا می یابد به دلیل عدالت محوری و خدمت رسانی در نظامی است که تمام سعیش تحقق واژه های عدالت و کرامت است.
 
وی ادامه داد: ما در نظامی زندگی می کنیم که اعتقادش عدالت محوری و سیره و باور مسئولینش خدمت رسانی است.
 
وی افزود: باید در چنین نظامی دسترسی مردم به مسئولان سهل الوصول تر، نزدیکتر و بیشتر شود و اگر اینگونه باشد ما به عدالت نزدیکتر شده و به سیره نبوی عمل کرده ایم.
 
بخش سیجوال در فاصله سه کیلومتری شهرستان بندر ترکمن دارای 13 روستا و دو دهستان قره سوی شرقی و غربی و جمعیت 11 هزار و 500  نفر طبق سرشماری سال 85 است. 
کد مطلب 1481862

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    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
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      شماره تلفن بخشدازی چنده

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