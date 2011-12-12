بخشداری سیجوال بندرترکمن افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم منوچهر رادکانی به عنوان اولین بخشدار سیجوال معرفی شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان گفت: ادبیات و سیره نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت رسانی به مردم است.

علیرضا جمشیدی در مراسم افتتاح بخشداری و معرفی اولین بخشدار سیجوال افزود: اینکه امروز روستای سیجوال به همت دولتمردان و مسئولان به بخش ارتقا می یابد به دلیل عدالت محوری و خدمت رسانی در نظامی است که تمام سعیش تحقق واژه های عدالت و کرامت است.

وی ادامه داد: ما در نظامی زندگی می کنیم که اعتقادش عدالت محوری و سیره و باور مسئولینش خدمت رسانی است.

وی افزود: باید در چنین نظامی دسترسی مردم به مسئولان سهل الوصول تر، نزدیکتر و بیشتر شود و اگر اینگونه باشد ما به عدالت نزدیکتر شده و به سیره نبوی عمل کرده ایم.



بخش سیجوال در فاصله سه کیلومتری شهرستان بندر ترکمن دارای 13 روستا و دو دهستان قره سوی شرقی و غربی و جمعیت 11 هزار و 500 نفر طبق سرشماری سال 85 است.