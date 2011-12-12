از ظرفیت فراکسیون اصولگرایان به خوبی استفاده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجابت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عصر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت با اشاره به عملکرد مجلس هشتم افزود: مجلس هشتم همانند مجالس دیگر نقاط قوت و ضعفی دارد و باید در کنار هم این نقاط را مورد بررسی قرار داد.

وی درباره نقاط ضعف مجلس هشتم به عملکرد فراکسیون اصولگرایان اشاره کرد و گفت: یکی از نقاط ضعف مجلس هشتم عملکرد فراکسیون اصولگرایان مجلس است، چرا که معتقدم تاکنون از ظرفیت فراکسیون اصولگرایان به خوبی استفاده نشده است.

به گفته وی با توجه به اینکه در ساختار سیاسی ایران احزاب و تشکل ها نمی توانند طرح ها و یا لوایحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند و یا کمک رسان قوه مقننه باشند ظرفیت فراکسیون اصولگرایان می تواند در این راستا نقش تأثیرگذار خود را به خوبی ایفا کند.

نجابت با بیان اینکه در مجلس هشتم هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان به خوبی مجلس هفتم عمل نکردند، افزود: علاوه بر عملکرد فراکسیون اصولگرایان باید به عملکرد کارشناسی این دوره از مجلس نیز اشاره کنم. در این دوره کار کارشناسی به آن شکل مورد توجه قرار نگرفت که آن هم باز به هیئت رئیسه مجلس بر می گردد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه سخنانش به نقاط قوت مجلس هشتم پرداخت و گفت: مجلس هشتم در حوزه سیاست خارجی به خوبی عمل کرد، البته در مسائل بسیار مهم اکثریت و اقلیت توانستند نقش خوبی را نشان دهند که یکی آن حوزه ها مسئله هسته ای و دفاع از حقوق ملت بود.

نجابت همچنین کاهش روابط با انگلیس را یکی دیگر از نقاط مثبت مجلس کنونی ارزیابی کرد و گفت: در این حوزه نیز مجلس به خوبی ورود پیدا کرد، البته مباحث و مطالب متعددی مطرح شد تا اینکه نمایندگان به این نتیجه رسیدند که باید به کاهش روابط با انگلیس رأی دهند.

به گفته این نماینده مجلس بررسی برنامه پنجم نیز یکی دیگر از نقاط قوت مجلس است، چرا که برای این برنامه ساعت ها کار و تحقیق صورت گرفته است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه سوال از رئیس جمهور و استیضاح از وزراء حق نمایندگان مجلس است، افزود: موضوعی که این روزها مدام به آن پرداخته می شود، موضوع سوال از رئیس جمهور یا استیضاح وزراست، درباره سوال از رئیس جمهور، بنده نظری دارم و شاید نظرم با نظر دیگران موافق نباشد اما معتقدم که سوال از رئیس دولت باید مطرح شود و اگر این مباحث مطرح نمی شود به دلیل ضعف آیین نامه مجلس است.

وی در ادامه گفت: آقای پزشکیان به نکته مهمی اشاره کردند و آن اجرای قوانین از سوی دولت است، در برخی از مواقع مشاهده می شود که دولت در اجرای قوانین ضعیف عمل می کند، بنابراین باید مجلس قاطعانه بایستد.

نماینده مردم تهران همچنین با بیان اینکه اصولگرایان توانسته اند، کارنامه خوبی را از خود به جا بگذارند، افزود: اگر عملکرد اصولگرایان در زمان حاکمیت را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم که آنها بهتر از اصلاح طلبان عمل کردند.