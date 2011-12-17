تفاوت جنس ایمپلنتها یک قصه است/ کاشت ایمپلنت نان شب نیست

دکتر علی یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت ایمپلنتهای مصرفی در کشور پرداخت و افزود: جنس به کار رفته در همه ایمپلنتها تیتانیوم نوع 2 است. همان فلزی که سالها در استخوان پا و دست شکسته کار می گذارند.

وی گفت: تحقیقاتی که انجام شده نشان می دهد ایمپلنتها تفاوتی به لحاظ جنس ندارند و بعد از اینکه سندبلاست و شن پاشی می شود، به استخوان دندان می چسبد.

این جراح ترمیمی دندان با عنوان این مطلب که آنچه در مورد ایمپلنتها گفته می شود قصه هایی برای جلب بیشتر مشتری است، افزود: عمده مسئله ای که در کاربرد ایمپلنتها مهم است، فرم ساخت آنهاست.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به کاربرد قابل قبول ایمپلنتهای کره ای در کشور استفاده می شود، ادامه داد: ایمپلنت تکنولوژی مهمی ندارد فقط باید هنگام کار گذاشتن آنها دقت به خرج داد. به طوریکه هم اکنون ایمپلنتهای کره ای، سوئیسی، آمریکایی، انگلیسی و حتی ایتالیایی در مطب های دندانپزشکی کشورمان مورد استفاده قرار می گیرد.

یزدانی در ارتباط با عفونت بعد از ایمپلنت که می تواند ناشی از کاربرد این فلز باشد، تاکید کرد: اگر عفونتی در دهان ایجاد شود به خاطر فلز ایمپلنت نیست بلکه استریل نشده است. چون کارخانجات سازنده ایمپلنت با استفاده از اشعه گاما نسبت به استریل ایمپلنت اقدام می کنند و این طور نیست که بخواهند آبروی شان را به خاطر این کار در بازار رقابتی از دست بدهند.

وی با اعلام اینکه فلز نمی تواند ایجاد عفونت کند، اظهارداشت: کاربرد ایمپلنت تکنیک فوق العاده حساسی دارد که می بایست در استفاده از این تکنیک نهایت دقت را به کار گرفت.

این دندانپزشک در ارتباط با استقبال زیاد برخی مردم از ایمپلنت، افزود: در حال حاضر ایمپلنت یک واجب زندگی نیست که بخواهند نان شب را بابت آن بدهند. در واقع ایمپلنت یک درمان انتخابی است.

یزدانی با اعلام اینکه ایمپلنت یک درمان دائمی نیست، گفت: نگهداری از ایمپلنت به مراتب سخت تر از دندان است. تصور نکنیم با کار گذاشتن ایمپلنت دیگر نیازی به نگهداری از آن نیست.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور تاکید کرد: ایمپلنت، دندانپزشکی را متحول کرده است.