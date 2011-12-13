6 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی در گیلان صادر شد

محمدعلی قنبری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان جواز تأسیس با سرمایه گذاری پنج هزار و 420 میلین ریال با اشتغالزایی 25 نفر و ظرفیت فرآوری 20 هزار و 525 تن در زمینه تولید" کود آلی از ضایعات کشاورزی " و " بسته بندی برنج " در استان صادر شده است.

وی اظهارداشت: علاوه بر این پنج طرح با نیاز تسهیلات سه میلیارد و 750 میلیون ریال به سیستم بانکی معرفی شده اند.

مدیر صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه توسعه صنایع تبدیلی از راه های نجات حوزه کشاورزی است، گفت: توسعه صنایع تبدیلی و پرداخت تسهیلات برای راه اندازی این صنایع یکی از راه های ارتقای این بخش در منطقه است.

وی افزود: ظرفیت های بالایی در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی و دامپروری در این استان وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

قنبری نژاد با تاکید بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی در گیلان گفت: توسعه صنایع تبدیلی و کمک دولت به رشد این صنایع یکی از راهکارهای کمک به بخش کشاورزی و زراعت استان است.

وی یادآورشد: بخش کشاورزی گیلان به دلیل گستردگی و همچنین برخورداری از مشکلات بسیار زیاد هم ‌اکنون بیش از هر زمان دیگری به توسعه صنایع تبدیلی نیاز دارد.