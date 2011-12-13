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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

قنبری نژاد در گفتگو با مهر:

6 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی در گیلان صادر شد

6 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی در گیلان صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گیلان از صدور شش فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی طی آبان ماه جاری در استان خبر داد.

محمدعلی قنبری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان جواز تأسیس با سرمایه گذاری پنج هزار و 420 میلین ریال با اشتغالزایی 25 نفر و ظرفیت فرآوری 20 هزار و 525 تن در زمینه تولید" کود آلی از ضایعات کشاورزی " و " بسته بندی برنج " در استان صادر شده است.

وی اظهارداشت: علاوه بر این پنج طرح با نیاز تسهیلات سه میلیارد و 750 میلیون ریال به سیستم بانکی معرفی شده اند.

مدیر صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه توسعه صنایع تبدیلی از راه های نجات حوزه کشاورزی است، گفت: توسعه صنایع تبدیلی و پرداخت تسهیلات برای راه اندازی این صنایع یکی از راه های ارتقای این بخش در منطقه است.

وی افزود: ظرفیت های بالایی در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی و دامپروری در این استان وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

قنبری نژاد با تاکید بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی در گیلان گفت: توسعه صنایع تبدیلی و کمک دولت به رشد این صنایع یکی از راهکارهای کمک به بخش کشاورزی و زراعت استان است.

وی یادآورشد: بخش کشاورزی گیلان به دلیل گستردگی و همچنین برخورداری از مشکلات بسیار زیاد هم ‌اکنون بیش از هر زمان دیگری به توسعه صنایع تبدیلی نیاز دارد.

کد مطلب 1481870

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