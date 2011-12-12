کاهش 20 درصدی تصادفات منجر به فوت در راههای روستایی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای حمل و نقل استان اظهار داشت: با این میزان کاهش اردبیل در زمینه کاهش تلفات راههای روستایی رتبه دوم کشوری را به دست آورده است.

وی با بیان اینکه استان کردستان رتبه اول را در این زمینه کسب کرد، اضافه کرد: علاوه بر این اردبیل رتبه سوم کاهش تصادفات جاده ای کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان افزود: براساس آمارهای کشوری استانهای خراسان جنوبی، مرکزی و اردبیل به ترتیب با کاهش مناسب بهترین عملکرد را در بین سایر استانهای کشور در شش ماهه اول سال 90 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به خود اختصاص داده اند.

وی یادآور شد: تصادفات منجر به فوت در جاده های برون شهری طی این مدت شش هزار و 832 نفر بوده که در مقایسه با میزان تلفات رانندگی برون شهری در مدت مشابه سال 89 که هفت هزار و 886 نفر بوده 13.4 درصدکاهش نشان می دهد.



رحمتی همچنین از نصب و راه اندازی 17 دستگاه دوربین نظارت تصویری در تمامی جاده ها و گردنه های استان طی امسال خبر داد و ابراز داشت: استودیو خبری وضیعت راههای استان از شبکه استانی سبلان به منظور اطلاع رسانی مداوم نیز طی امسال راه اندازی شده است.



وی اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راههای استان، احداث پارک ایمنی ترافیک کودکان، اجرای برنامه رادیویی صدای راهبران از شبکه استانی سبلان، تجهیز و تقویت پاسگاه های پلیس راه به وسایل کنترلی و نظارتی، آموزش رانندگان برون شهری، تقویت پایگاه های امداد هلال احمر و اورژانس جاده ای و... را از دیگر فعالیتهای این حوزه برشمرد.