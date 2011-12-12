کاهش 20 درصدی تصادفات منجر به فوت در راههای روستایی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای حمل و نقل استان اظهار داشت: با این میزان کاهش اردبیل در زمینه کاهش تلفات راههای روستایی رتبه دوم کشوری را به دست آورده است.
وی با بیان اینکه استان کردستان رتبه اول را در این زمینه کسب کرد، اضافه کرد: علاوه بر این اردبیل رتبه سوم کاهش تصادفات جاده ای کشور را به خود اختصاص داده است.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان افزود: براساس آمارهای کشوری استانهای خراسان جنوبی، مرکزی و اردبیل به ترتیب با کاهش مناسب بهترین عملکرد را در بین سایر استانهای کشور در شش ماهه اول سال 90 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به خود اختصاص داده اند.
رحمتی همچنین از نصب و راه اندازی 17 دستگاه دوربین نظارت تصویری در تمامی جاده ها و گردنه های استان طی امسال خبر داد و ابراز داشت: استودیو خبری وضیعت راههای استان از شبکه استانی سبلان به منظور اطلاع رسانی مداوم نیز طی امسال راه اندازی شده است.
نظر شما