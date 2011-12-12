برای رسیدن به چشم انداز 20 ساله نیاز به اصلاحات داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عصر امروز در نشست نقد مجلس هشتم که با حضور حسین نجابت و حمید رسایی در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد با بیان اینکه مجلس مشکل ساختاری دارد، افزود: مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری دارد، اما با وجود اینکه قوانینی را که به تصویب می رساند اجرا نمی شود و فقط به این نکته بسنده می شود که مجلس در رأس امور است.

این نماینده مجلس افزود: قانونگذاری باید بر روی شاخصه ها قرار گیرد، اما اینگونه نیست، سیستم مشکل دارد باید ساختار اصلاح شود.

پزشکیان در ادامه این نشست با بیان اینکه بنده خود را وابسته به تشکیلات اصولگرایان و اصلاح طلبان نمی دانم در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر اینکه شما عملکرد اصلاح طلبان در فضای سیاسی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟، افزود: بنده موضع خود را در صحن علنی مجلس مطرح کردم، اما باز خبرنگاران در صددند که نظر خود را درباره بنده اعلام کنند بارها گفته ام و باز تکرار می کنم که وابسته به هیچ تشکیلاتی نیستم.

این نماینده مجلس در عین حال تأکید کرد: البته نباید اصول را نادیده گرفت، اگر دنبال اصلاحات هستیم باید به اصول پایبند باشیم، همچنین اصلاحات نیز از همین اهمیت برخوردار است.

وی اظهار داشت: بدون اصلاحات نمی توانیم به اهداف سند چشم انداز 20 ساله برسیم، باید در رفتار، نگرش و دیدگاه های خود تغییراتی را صورت دهیم.

به گفته وی اگر اصلاحات بمیرد، یعنی اینکه جامعه مرده است، منظور بنده جریان اصلاحات نیست، اهمیت اصلاحات است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه بنده خود را سرباز انقلاب می دانم، افزود: حتی حاضرم جان خود را فدای مملکتم کنم به خاطر دینی که دارم، دین را به خاطر حق پذیرفتم.

پزشکیان خطاب به دانشجویان گفت: شما باید شاخص عدالت را تشخیص دهید، اگر این شاخص برای شما تبیین شد، آنگاه می توانید حرف های من را به خوبی درز کنید و با این دیدگاه ها و نقطه نظرات مخالفت کنید و آن را نپذیرید.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در انتخابات مجلس هشتم عده ای به سراغ بنده آمدند و خواستند که از گروه مورد حمایت آنها نامزد شوم، خاطرنشان کرد: مهمترین اصل برای من حل مشکلات مردم است، باید مشکلات را برطرف کنیم، اگر نمی توانیم مشکلات مردم را برطرف کنیم مشکل از ماست.