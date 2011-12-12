ابعاد جنایات آل خلیفه / اتاق ویژه شکنجه مجروحان در بیمارستان السلمانیه

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "اتاقهای شکنجه در بیمارستان السلمانیه بحرین" آورده است : جمعیت جوانان حقوق بشر گواهی پزشکی برخی مجروحان قیام مردمی بحرین در 14 فوریه بستری شده در بیمارستان السلمانیه را منتشر کرده است.

این پایگاه می افزاید: در 16 مارس 2011 نیروهای امنیتی رژیم بحرین با حمله به بیمارستان السلمانیه همه تظاهرات کنندگانی را که در آنجا حضور داشتند بازداشت کردند.

پایگاه مذکور بیان کرد: بیمارستان السلمانیه نمونه و شاهدی محکم درباره نقض حقوق بشر است به طوری که بسیاری از مجروحان پس از بازداشت، هتک حرمت شدند.

یکی از مجروحان به جمعیت حقوق بشر گفته است : از ناحیه پشت به علت اصابت گلوله سلاح ساچمه ای مجروح شده و در طبقه چهارم بیمارستان السلمانیه تحت معالجه بودم.

وی افزود: پس از مدتی مرا به طبقه ششم منتقل کردند که در آنجا برخورد بدی با من شد به طوری که با چشمان بسته از من می خواستند که علیه شیعیان و رهبران سیاسی مخالف رژیم، رکیک ترین فحشها را بر زبان بیاورم.

مجروح بحرینی تصریح کرد: از بیمارستان مرا به مرکز پلیس "النعیم" و سپس به مرکز پلیس"عیسی" بردند و تحت شدیدترین شکنجه ها قرار دادند.

یکی دیگر از مجروحان می گوید: من در اثر اصابت گلوله سلاح ساچمه ای از فاصله نزدیک از ناحیه چشم راست آسیب دیده بودم و به بیمارستان السلمانیه مراجعه کردم.

وی افزود: پس از اینکه بیمارستان مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت، سعی کردم بگریزم، اما در مرکز ایست بازرسی نزدیک بیمارستان بازداشت شدم و اتاق اورژانس به همراه دیگر مجروحان تحت شکنجه واقع شدم.

پایگاه فوق بیان کرد: جمعیت حقوق بشر بحرین نگرانی عمیق خود را از شهادت این مجروحان ابراز داشته است و خواهان تحقیق فوری درباره بدرفتاری و شکنجه مجروحان شده است.