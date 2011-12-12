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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

امینی به مهر خبر داد:

وقوع 870 فقره تصادف در جاده های خراسان طی سال جاری

وقوع 870 فقره تصادف در جاده های خراسان طی سال جاری

بیرجند – خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع 870 فقره تصادف طی هشت ماهه گذشته در جاده های استان خبر داد.

سرهنگ علیرضا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تصادفات هشت ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.4 درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: وی بیان کرد: در تصادفات هشت ماهه گذشته خراسان جنوبی 120 نفر کشته و 976 نفر زخمی شدند.

وی به تصادفات هفته گذشته در جاده های استان اشاره کرد و گفت: در تصادفات هفته گذشته 23 فقره تصادف در جاده های این استان رخ داد.

سرهنگ امینی عنوان کرد:  در این تصادفات سه نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند و 33 نفر نیز زخمی شدند.

وی به شلوغی جاده های استان در هفته گذشته  به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اشاره کرد و بیان داشت: در این مدت 17 فقره  تصادف جرحی، سه  فقره تصادف فوتی و سه فقره تصادف خسارتی در جاده های استان رخ داد.

سرهنگ امینی علل عمده تصادفات هفته گذشته در استان را توجه نکردن به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه، انحراف به چپ و رعایت نکردن حق تقدم عبور از سوی رانندگان اعلام کرد.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: 55 درصد تصادفات هفته گذشته در جاده های استان منجر به واژگونی خودرو شده است.

کد مطلب 1481891

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