طرح بررسی آثار هدفمندی یارانه ها بر عشایر خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرامینی عصر دوشنبه در جریان بازدید از مناطق عشایری خراسان جنوبی در بشرویه، اظهار داشت: امسال طرح مطالعاتی بررسی آثار طرح هدفمندی یارانه ها بر جامعه عشایری خراسان جنوبی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت مطالعه در اخذ اعتبارات ملی، تصریح کرد: در حال حاضر اعتبارات ملی به طرح های مطالعه شده اختصاص می یابد که در این راستا باید طرح های مطالعاتی در مناطق عشایری استانهای بیش از پیش شدت یابد.

اجرای مطالعه شناخت جامع عشایر شهرستان بشرویه

میرامینی از اجرای طرح مطالعه شناخت جامع عشایر شهرستان بشرویه خبر داد و گفت: این طرح با محوریت عشایر چاه علی این شهرستان در سال جاری اجرا خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح در شهرستان بشرویه را شناسایی پتانسیل و ظرفیت های موجود در مناطق عشایری این شهرستان دانست و افزود: این پروژه ها باید در سال جاری اجرا شوند.

اجرای طرح کوچ نوین و مدرن در مناطق عشایری کشور

میرامینی در ادامه از اجرای طرح الگوی مناسب زندگی عشایر یا کوچ نوین و مدرن در کشور خبر داد و بیان کرد: این طرح امسال در سه استان پایلوت با محوریت اشتغال آغاز شده است.

وی با اشاره به مشکلات جامعه عشایر استان در زمینه اشتغال، عنوان کرد: به منظور جذب جوانان و اسکان در ایل مربوطه این طرح اجرایی شده است.

میرامینی ادامه داد: در این طرح امکانات و شرایط لازم برای حیات کوچندگان برای نسل جوان عشایر و شیوه جدید زندگی برای آنها و حفظ تولیدات بویژه تولیدات دام سبک بررسی شده است.

وی ساماندهی اسکان عشایر را از جمله رسالت های عشایر عنوان کرد و بیان داشت: ارزیابی عملکرد استان ها و ساماندهی اسکان عشایر در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر مطالعات سازمان عشایر ایران از وجود 400 کانون اسکان در سطح کشور خبر داد و گفت: از این تعداد 60 کانون به عنوان پایولت انتخاب شده و مشاور برای بحث ساماندهی اسکان مشخص شده است.