8 میلیارد ریال اعتبار فرهنگی به مددجویان کمیته امداد اختصاص یافت

غلامرضا مشغلچی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری بالغ بر هشت میلیارد ریال اعتبار برای رسیدگی به امور فرهنگی، آموزشی و تربیتی خانواده ‌های زیر پوشش اختصاص یافته است.

وی اظهار امیدواری کرد: با کمکهای مردم خیر و نوع ‌دوست، گستره عملیاتی طرحهای کمیته امداد افزایش یابد.

مشعلچی یادآور شد: هم ‌اکنون حدود چهار هزار و 800 دانش ‌آموز در استان یزد زیر پوشش این نهاد هستند و از خدمات مادی، معنوی، فرهنگی، تربیتی و مشاوره‌ ای استفاده می ‌کنند.

وی از آغاز طرح نظام جامع آموزشی، تربیتی در کمیته امداد خبر داد و اظهار داشت: این طرح با استفاده از اساتید و کارشناسان مجرب با رویکرد اعتقادی، مذهبی و با هدف حفظ و حراست از ارزشهای اسلامی و هنجارهای اجتماعی در بین مددجویان زیر پوشش در سراسر استان از جمله شهرستان بافق اجرایی شده است.

مشعلچی اظهار داشت: رسیدگی به امور تحصیلی آموزشی، تربیتی و فرهنگی دانش ‌آموزان زیر پوشش کمیته امداد یکی از رسالتهای مهم این نهاد است.