اصفهان، فارس و چهار محال بختیاری فاتح روز اول مسابقات وزنه برداری جوانان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز مسابقات قهرمانی وزنه برداری جوانان کشور جام سرداران شهید آذربایجان غربی شامگاه دوشنبه در اوزان 62 و 69 کیلوگرم در دو گروه الف و ب با حضور 37 وزنه بردار برگزار و نفرات برتر این اوزان از سوی کمیته برگزاری فدراسیون وزنه برداری معرفی شدند.



در حرکت یک ضرب در وزن 62 کیلوگرم ایمان شاه قلیان از چهار محال و بختیاری با 115 کیلوگرم، علی کرم یوسفی از بوشهر در وزن 113 کیلوگرم و رضا قاسمی از اصفهان در وزن 112 کیلوگرم به برتری رسیدند.



رضا قاسمی از اصفهان در وزن 141 کیلو گرم، ایمان شاه قلیان از چهار محال و بختیاری در وزن 141 کیلوگرم و سعید خاکی از ایلام در وزن 140 کیلوگرم در حرکت دو ضرب مسابقات قهرمانی وزنه برداری جوانان کشور مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.



در مجموع دو حرکت ایمان شاه قلیان از چهار محال و بختیاری در وزن 256 کیلوگرم، رضا قاسمی از اصفهان با 253 کیلوگرم و سعید خاکی از ایلام در وزن 247 کیلوگرم برتر شدند.



همچنین در این دوره از مسابقات در حرکت یک ضرب وزن 69 کیلوگرم جابر بهروزی از فارس با وزن 135 کیلوگرم، ارسطو موسی نصب از اردبیل در وزن 129 کیلوگرم و مهدی غلامپور از هرمزگان در وزن 128 کیلوگرم به مقام برتر رسیدند.



در حرکت دو ضرب جابر بهروزی از فارس با وزنه 166 کیلوگرم، ارسطو موسی نصب از اردبیل با وزنه 162 کیلوگرم و مهدی غلامپور از هرمزگان با وزنه 128 کیلوگرم برتر شدند.



جابر بهروزی از فارس با وزنه 301 کیلوگرم، ارسطو موسی نصب از اردبیل با وزنه 291 کیلوگرم و مهدی غلامپور از هرمزگان با وزنه 286 کیلوگرم در مجموع دو حرکت برتر شدند.



در دومین روز این مسابقات که از صبح امروز آغاز شده، در گروه آ دسته 77 کیلوگرم 12 وزنه بردار، در گروه آ و ب دسته 85 کیلوگرم 25 وزنه بردار و در گروه آ و ب دسته 94 کیلوگرم 20 وزنه بردار به مصاف هم می روند.



آرمان خسروی در دسته 85 کیلوگرم و هادی خدابنده لو و نوید احمدنژاد در دسته 94 کیلوگرم سه وزنه بردار آذربایجان غربی هستند که امروز با حریفان خود رقابت می کنند.



مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور، یادواره شهدای آذربایجان غربی 21 و 22 آذرماه سالجاری با حضور 166 ورزشکار، 22 مربی و 22 سرمربی و 22 داور در قالب 26 تیم با حضور تیمهایی از استانهای آذربایجان غربی و شرقی، ایلام، اصفهان، البرز، اردبیل، بوشهر، تهران، توابع تهران برگزار شد.



در این مسابقات همچنین تیمهای از استانهایی از خراسان جنوبی، خراسان رضوی، چهارمحال بختیاری، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کرمانشاه، کردستان، گلستان، گیلان، مازندران، همدان، لرستان، مرکزی و هرمزگان در سالن شماره یک مجموعه ورزشی تختی ارومیه به مصاف حریفان خود می روند.