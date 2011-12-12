13 جایگاه سوخت سی ان جی در کرج احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود شعبانی با بیان اینکه ساخت و راه اندازی 13 جایگاه جدید گاز سی ان جی دراین کلانشهر در دستور کار این سازمان قرار دارد گفت: احداث این جایگاه ها با همکاری شرکت پخش فراورده های نفتی کرج ،نقش موثری در کاهش مشکلات شهروندان به لحاظ تامین سوخت دارد.

وی افزود: شورای اسلامی شهر کرج احداث این جایگاهها در نقاط مختلف این کلانشهر را تصویب کرده است.



شعبانی تعامل و همکاری شهرداری کرج در این خصوص را یادآور شد و گفت: همکاری و اهتمام شهرداری موجب تسریع و تسهیل در پیشبرد امور مربوط به راه اندازی جایگاه های سوخت داشته است.



وی اختصاص زمین برای ساخت این جایگاهها از سوی شهرداری را یادآور شد و افزود: سازمان پایانه ها در این زمینه طی مکاتبه ای با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیگیر روند اجرایی این طرح شده است.



مدیر عامل سازمان پایانه های شهرداری کرج با اشاره به موافقت کمیسیون ماده 5 مبنی بر تغییر کاربری زمین های 13 جایگاه سوخت در کرج، عنوان کرد: این جایگاه ها در نقاط مختلف شهر و عمدتا در محدوده همه مناطق شهرداری کرج پیش بینی شده اند.



شعبانی اذعان داشت: ایجاد جایگاه های سوخت به محض اخذ مجوز های لازم از سوی شرکت فراورده های نفتی استان البرز وارد پروسه اجرا می شود.



وی با مثبت ارزیابی کردن نقش استانداری در این خصوص گفت: موافقت کمیسیون ماده 5 استانداری با تغییر کاربری زمین جایگا ههای سوخت مرهون توجه استاندار البرز به رفاه حال شهروندان است.



شعبانی ازدحام خودرو در جایگاههای سوخت سی ان جی کرج را یادآور شد و عنوان کرد: تحقق این مهم نقش به سزایی در رفع مشکل سوخت گیری وسایل نقلیه ایفا می کند.



وی افزود: شهرداری کرج، احداث جایگاههای سوخت سی ان جی دراین کلانشهر را به سازمان پایانه ها محول کرده است و این سازمان نیز اهتمام و تاکید ویژه ای بر انجام این مهم دارد.