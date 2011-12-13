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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

پسیان خبر داد:

صدور اخطاریه زیست محیطی به 230 واحد تولیدی آذربایجان غربی

صدور اخطاریه زیست محیطی به 230 واحد تولیدی آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون محیط انسانی اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی از صدور 230 اخطاریه زیست محیطی به واحد صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پسیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از انجام یک هزار و 393 مورد بازرسی از واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی آذربایجان غربی طی این مدت خبر داد و افزود: در این راستا امسال 10 واحد صنعتی به دلیل مغایرت با معیارها و شاخص‌های زیست محیطی تعطیل شدند.

وی با اشاره به صدور اخطایه زیست محیطی به 146 واحد صنعتی و 45 واحد خدماتی از ابتدای سالجاری تا کنون، بیان داشت: امسال مجوز احداث 316 واحد کشاورزی و 153 واحد صنعتی و 204 واحد خدماتی صادر شده است.

معاون محیط انسانی اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به صدور پروانه بهره ‌برداری 175 واحد صنعتی، 167 واحد کشاورزی و 32 واحد خدماتی، اظهار داشت: همچنین با احداث 16 واحد کشاورزی، 18 صنعتی و هفت واحد خدماتی نیز مخالفت شده است.

پسیان در ادامه سخنان خود با اشاره به مخالفت با صدور مجوز بهره‌ برداری 9 واحد صنعتی و هفت واحد کشاورزی آذربایجان غربی، ادامه داد: دفن زباله‌ها به صورت بهداشتی و دفن از مبدا تاکید شده و طرح جامع پسماند در کارگروه دفن پسماند در هفت شهر استان تصویب شده است.

کد مطلب 1481909

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