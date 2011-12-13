گازرسانی به 188 روستای آذربایجان غربی/ راه اندازی سیستم رصد مصارف عمده

امیر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از در دست مطالعه بودن عملیات گاز رسانی به 220 روستای آذربایجان غربی خبر داد و افزود: همچنین گازرسانی به 772 روستا که در فاصله پنج کیلومتری از شبکه اصلی انتقال گاز قرار گرفته اند جز اولویتهای اصلی این شرکت است.



وی با اشاره به اینکه تا کنون از این تعداد روستا، گازرسانی به 239 روستا پایان یافته، اظهار داشت: هم اکنون عملیات گاز رسانی به 188 روستا، مطالعه ایجاد خطوط انتقال به 220 روستا در حال انجام بوده و متاسفانه برای 120 روستای اقدامی انجام نشده است.



مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه با گازرسانی به 239 روستا تنها 28 درصد از جمعت روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند، بیان داشت: در این راستا تاکنون 98 درصد جمعیت شهری تحت پوشش قرار گرفته اند.



رضوی با بیان اینکه طی سال گذشته 15 هزار و 600 دستگاه علمک در مناطق روستایی و شهری آذربایجان غربی نصب شد، ادامه داد: هم اکنون تعداد مشترکان شرکت به بیش از 547 هزار مشترک رسیده و شش هزار و 400 کیلومتر شبکه گذاری، 150 کیلومتر خط انتقال احداث و 278 هزار انشعاب نصب شده است.



وی با اشاره به اینکه تا کنون گاز رسانی به 33 شهر و 465 واحد از صنایع و مصرف کنندگان عمده تحقق یافته، گفت: انجام 390 کیلومتر شبکه گذاری، 13 کیلومتر خط انتقال، نصب 9 هزار انشعاب، پذیرش 27 هزار مشترک، گاز رسانی به 36 روستا و 25 واحد از صنایع و مصرف کنندگان عمده از برنامه های سالجاری این شرکت است.



این مسئول با اشاره به آغاز فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گاز سوز، بیان داشت: همه مشترکان باید نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناگوار را رعایت کرده و عموم مشترکان با مصرف بهینه گاز طبیعی ضمن کاهش هزینه های پرداختی خود شرکت گاز استان را در تامین پایدار گاز یاری دهند.



راه اندازی سیستم مانیتورینگ مصارف عمده گاز طبیعی در آذربایجان غربی



مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی همچنین از اجرا و راه اندازی پروژه مونیتورینگ مصارف عمده دریکی از ایستگاههای CNG شهرستان ارومیه خبر داد و گفت: در این سامانه یک عدد سرور در ساختمان ستاد این شرکت نصب و تمامی نرم افزارهای مربوط به همراه کاربران مجاز در این سرور تعریف شده است.



رضوی افزود: کاربران مجاز می توانند از طریق شبکه به سرور متصل و در هر لحظه از زمان مقادیر مونیتورینگ و یا اطلاعات تصحیح کننده LOG را بصورت ماهیانه، روزانه و ساعتی با جزئیاتی کامل از راه دور دریافت کنند.



وی با اشاره به اینکه در این سامانه واحد اندازه گیری و توزیع گاز با دراختیار داشتن بالاترین سطح دسترسی قادر است علاوه برمونیتورینگ، عمل تنظیم و تغییر پارامترهای تصحیح کننده از راه دور را انجام دهد، از راه اندازی این پروژه در سه ایستگاه مصارف عمده شامل نیروگاه سیگل ترکیبی ارومیه، کارخانه سیمان ارومیه و پتروشیمی ارومیه طی آینده ای نزدیک خبر دارد.