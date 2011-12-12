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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۵

ورود شاه بحرین به لندن/ روابط آل خلیفه و انگلیس تقویت می شود

ورود شاه بحرین به لندن/ روابط آل خلیفه و انگلیس تقویت می شود

پادشاه بحرین امروز دوشنبه برای گفتگو با مقامات انگلیسی و تقویت روابط وارد لندن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مصری الشرق الاوسط، شیخ حمد بن عیسی در سفر به انگلیس با دیوید کامرون نخست وزیر و برخی  دیگر از مقامات این کشور دیدار می کند. 

در مذاکرات شاه بحرین و مقامات انگلیسی، راههای تقویت روابط دوجانبه و همکاری در تمام زمینه ها به ویژه در سایه انقلابهایی که جهان عرب به ویژه بحرین را فرا گرفته است، مورد بررسی قرار می گیرد.

این اولین سفر دیکتاتور بحرین به انگلیس از زمان آغاز اعتراضات در کوچکترین کشور عربی خلیج فارس به شمار می رود که البته رژیم آل خلیفه با حمایتهای گسترده رژیمهای عربی و چراغ سبز غربی ها از جمله آمریکا و انگلیس به سرکوب گسترده این تحرکات مسالمت آمیز ادامه می دهد.

کد مطلب 1481912

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