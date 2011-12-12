پایان آذرماه زمان اعلام نتایج آزمون وکالت 90/ خانم وکیلها بیشتر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن کشاورز صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری آزمون وکالت با شرکت بیش از 36 هزار نفر خبرداد و افزود: در این آزمون اصول ایمنی به شدت رعایت شد و تمام تلاش ما این بود که حداکثر عدالت در گزینش نهایی رعایت شود.

وی درباره‌ سوالات آزمون و پاسخنامه آن اظهار کرد: مانند هر سال پاسخنامه‌ سوالات بعد از برگزاری آزمون در اختیار سازمان سنجش قرار گرفت. سازمان در مورد سوالات با جابه‌جایی گزینه‌ها تدابیر امنیتی را اعمال کرده بود؛ به طوری که امسال هر داوطلب یک بسته در اختیار داشت که در آن بسته‌، سوالات و پاسخنامه با درج اسم و عکس داوطلب موجود بود و طبعا نظم سوالهای هر داوطلب با داوطلب دیگر تفاوت داشت.

رئیس اسکودا گفت: ما تمام پاسخ‌ها و سوالات آزمون وکالت سال 90 را بررسی کردیم که در نتیجه این بررسیها دو سوال از سوالات آزمون حذف شد و نمره‌های این سوالات بین سایر سوالات تقسیم شد تا عدالت رعایت شود و حق کسی در این آزمون تضییع نشود.

کشاورز افزود: فقط در یک مورد و آن هم نتیجه‌ آزمون کانون وکلای استان گیلان است که درصدد هستیم این آزمون را مجددا برگزار کنیم؛ به علت اینکه در آزمون این استان به دلیل بارش برف به طور غیر عادی تعداد زیادی از داوطلبان با تاخیر رسیدند و آزمون این استان غایبان زیادی داشت. بر همین اساس با مذاکراتی که با سازمان سنجش انجام دادیم مقرر شد که آزمون در این استان مجددا برگزار شود؛ البته از آنجا که بعضی از شرکت‌کنندگان در آزمون ابتدایی در این استان معترض شده بودند که آزمون را به نحو احسن داده‌ایم و امکان دارد در ‌آزمون بعدی ضعیف‌تر عمل کنیم و به دلیل اینکه عدالت بین همه‌ افراد رعایت شود، قرار است آزمون کانون وکلای استان گیلان فقط با حضور کسانی که برای این آزمون ثبت نام کرده بودند، بار دیگر برگزار شود.

وی با بیان اینکه نتایج آزمون ورودی کانونهای وکلا به احتمال زیاد تا پایان آذرماه اعلام می‌شود اظهار داشت: نکته‌ مثبت این آزمون این بود که شرکت‌کنندگان خانم در این آزمون بیشتر از شرکت‌کنندگان آقا بودند و این جای بسی امیدواری و افتخار است که اقبال خانم‌ها به حرفه‌ وکالت زیاد است.