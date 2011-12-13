4 ایستگاه نشاط و تندرستی در پارکهای ارومیه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر خدادادی صبح دوشنبه در جریان بازدید شهردار ارومیه از خانه تخصصی دارت، از ایجاد جایگاه های نشاط و تندرستی در چهار پارک شهر خبر داد و افزود: تا کنون در پارکهای سطح شهر چهار ایستگاه نشاط فعال شده که شهروندان تحت نظر مربی آموزش دیده تربیت بدنی به انجام ورزش صبحگاهی می پردازند.



وی توسعه ورزش همگانی را یکی از اولویت های اصلی این سازمان عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا ایجاد تعامل مشترک با هیئت های ورزشی در مناسبت های مختلف مسابقات ورزشی در بین شهروندان و دانش آموزان اجرا شده است.



مدیر عامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری ارومیه با اشاره به تاسیس باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری ارومیه، اظهار داشت: این باشگاه در راستای ارتقای سطح نشاط و تندرستی شهروندان از طریق توسعه ورزش های همگانی و نهادینه کردن ورزش در خانواده ها تاسیس و راه اندازی شد.



خدادای ادامه داد: باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری کلانشهر ارومیه با هدف فعالیت در زمینه علوم و فنون و رشته های مختلف ورزشی از جمله والیبال، تیراندازی، تیراندازی با کمان، اسکیت، تکواندو، کاراته، ورزشهای باستانی و قایقرانی راه اندازی شد.



این مسئول انجام فعالیتهای فرهنگی برای گرایش نسل جوان به ورزش، جشنهای ملی، مراسم ها و مناسک دینی و مذهبی با هدف رشد و پرورش استعداد های ورزشی در بعد همگانی و قهرمانی و همچنین تقویت و اشاعه فرهنگ ورزش در بین نیروهای شاغل و بازنشسته سازمان و آحاد مردم را از دیگر اهداف راه اندازی این باشگاه دانست.



وی در خصوص توسعه ورزش در محلات، بیان داشت: با شناسایی چندین مدرسه در مناطق مختلف شهر و عقد تفاهم نامه با آموزش و پرورش در صدد جلب همکاری این نهاد برای استعداد یابی و توسعه ورزش والیبال در مدارس هستیم.



شهردار ارومیه نیز در این بازدید ایجاد خانه تخصصی دارت را فرصتی برای ارتقای سطح روحیه و نشاط در بین کارکنان شهرداری عنوان کرد و افزود: متاسفانه با گسترش روز افزون تکنولوژی، انجام فعالیتهای جسمانی در بین مردم کاهش یافته و باعث ایجاد تنشهای عصبی و بیماریهای روانی بسیاری شده است.



علیرضا عصمت پرست اظهار داشت: در این راستا شهر داری ارومیه در صدد ایجاد اماکن ورزشی در راستای ارتقای سطح نشاط و تندرستی در بین شهروندان و نهادینه کردن آن در بین خانواده ها برای مقابله با آسیبهای اجتماعی و بزهکاری بوده که نیازمند تعامل بیشتر با مراکز علمی و فرهنگی است.



وی در ادامه بیان داشت: سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری ارومیه باید رسالت خود را در جبهه فرهنگی برای شهروندان به درستی ایفا کرده و با ایجاد همدلی و انسجام و تعامل با سازمانهای فرهنگی و هنری از عوامل اصلی ارتقای سطح فرهنگی و ورزشی مردم ارومیه شود.



شهردار ارومیه در ادامه دستورات لازم برای تسریع در رفع موانع و مشکلات وتجهیز خانه تخصصی دارت ارومیه توسط معاونت عمرانی شهرداری را صادر و خواستار پیگیری موضوع از سوی سازمان فرهنگی و ورزشی شد.