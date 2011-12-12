توسعه کشاورزی زمینه اشتغال پایدار در کرمانشاه را ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زارعی با اشاره به استعدادهای بالقوه استان کرمانشاه در زمینه باغداری، گفت: با توجه به انتخاب استان کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی کشور و با در نظرگرفتن استعداد های طبیعی و پتانسیل های بالقوه، شهرستان کرمانشاه با 10 هزار و 306 هکتار باغ بیشترین سطح زیر کشت باغات استان را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه افزود: از این سطح باغداری در کرمانشاه، بالغ بر 49 هزار و 438 تن محصولات باغی در طول سال برداشت می شود.

زارعی تاکید کرد: با توجه به بررسی های اولیه و منابع آبی موجود از جمله سد گاوشان مطالعاتی برای توسعه باغات آبی در اراضی درجه 2-3 حاشیه کانال انشعاب یافته، از این سد وحاشیه رود خانه قره سو انجام شده است.

وی افزود: در صورت تخصیص و انتقال آب و انجام مطالعات جامع کاربردی از هر لحاظ می توان برنامه های مطلوبی در راستای توسعه باغات شهرستان کرمانشاه به اجراء در آورد.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در پایان با اشاره به نقش مهم کشاورزی و باغداری در ایجاد اشتغال پایدار، گفت: اگر دولت بتواند در توسعه کشاورزی و زمینه های تبدیل کشاورزی سنتی به صنعتی تلاش کند، می توانیم شاهد کاهش چشمگیر آمار فعلی بیکاران در کرمانشاه باشیم و نیز با افزایش تولیدات کشاورزی و باغی اقتصاد استان را ارتقاء دهیم.