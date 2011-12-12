لزوم استفاده بهینه از توان فعالان عرصه گردشگری فارس

به گزارش خبرنگار مهر، مهران سوخکیان عصر دوشنبه در نخستین سمینار سلسله مباحث گردشگری( زنده باد مشتری شاکی) گفت: توجه به نیاز و تقاضای مشتریان جز ارکان اصلی حوزه خدمات رسانی به میهمانان و گردشگران است.

وی ادامه داد: ضرورت استفاده از فعالین این عرصه در دستور کار قرار دارد که در این میان تعامل میان دستگاه های سیاست گذار و گردشگری امری ضروری و برای پیشرفت این صنعت لازم است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی فارس با بیان اینکه طرح جامع گردشگری فارس تا پایان پاییز ارایه خواهد شد، تصریح کرد: طرح جامع گردشگری استان فارس تا پایان پاییز برای تصویب به حوزه مدیرت ارشد استان ارایه خواهد شد که به طور یقین با بهره گیری از آن می توانیم شاهد پیشرفت در بخش گردشگری باشیم.

سوخکیان با اشاره به تغییر نگاه در سطح مدیریتی استان به مباحث گردشگری، گفت: فرصتی مناسب به دست آمده که باید از این فرصت استفاده شود و امیدواریم با نگاه جدید مدیریت استان شاهد رونق این بخش باشیم.

وی یادآور شد: زمانی استان فارس جایگاه برتر را در بحث گردشگری داشت اما این وضعیت دستخوش برخی از اتفاقات شد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی فارس افزود: با حمایت مسئولین باید نام و آوازه فارس و شیراز را توسعه دهیم و شاهد حضور گردشگران فراوان و ارایه بهترین خدمات به آنان باشیم.